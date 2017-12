Trebuie să continuăm lucrurile bune pe care le-am început”

- a declarat fostul mare atlet constănţean

Fostul preşedinte al CS Farul, Ilie Floroiu, a făcut o vizită de două zile la Constanţa, făcînd un scurt popas la clubul pe care l-a condus aproape două decenii. Actualul preşedinte al Federaţiei Române Atletism a trecut printr-o perioada grea săptămînă trecută, persoane din anturajul atletismului românesc încercînd să-l determine să demisioneze. Adunarea Generală, desfăşurată pe 5 iulie, l-a confirmat însă în funcţie. “De cînd sînt la conducerea federaţiei, aproximativ un an şi două luni, am trecut tot timpul prin situaţii agitate. Aşa a fost şi perioada premergătoare Adunării Generale din 5 iulie. Probabil că anumite persoane au gîndit altceva decît realitatea, dar participanţii au dorit altceva, spunîndu-şi clar punctul de vedere. Rămîn preşedintele Federaţiei Române de Atletism pînă la finalul mandatului. Recunosc că m-am gîndit şi la demisie, pentru că sînt o fire mai directă, am venit la federaţie cu gîndul să mă implic, cu gînduri curate, să fac împreună cu colegii mei lucruri bune, dar nu s-a înţeles, ceea ce mă face să cred că nici nu se doreşte. Unii au ales alte metode decît cele care sînt corecte şi normale”, a declarat Floroiu.

Fostul mare atlet a recunoscut că rezultatele din ultima vreme nu sînt cele aşteptate, dar nu crede că este corect să fie acuzat de acest lucru. “Atletismul românesc trece prin momente dificile din punct de vedere al performanţelor sportive. O parte din atleţii de vîrf au abandonat activitatea, alţii sînt accidentaţi, şi putem conta doar pe cîţiva din componenţii lotului naţional. Sînt convins că lumea atletismului va reuşi să treacă peste această perioadă mai delicată. Trebuie să avem puterea să continuăm lucrurile bune pe care le-am început şi nu aş vrea să se arunce cu noroi. Indiferent de situaţie, rezultatele nu mi se pot pune mie în spate, pentru că sînt de o perioadă scurtă la federaţie. Şi dacă ar fi fost nişte performanţe mari, aş fi adoptat aceeaşi poziţie. Este foarte greu să creşti nişte sportivi sau să schimbi prea multe într-un interval atît de scurt de timp. Nu vrea să arunc vina pe nimeni, dar trebuie să vedem lucrurile aşa cum sînt. Cred că după doi-trei ani voi putea fi judecat după rezultate. Menirea mea ca preşedinte este să creez spaţiul organizatoric şi financiar cît mai bun, iar problema antrenorilor este a sportivilor şi antrenorilor”, a explicat Floroiu.

Conducătorul forului suprem al atletismului românesc a dezvăluit obiectivul fixat pentru Campionatele Europene, programate în perioada 6-13 august, la Goteborg, în Suedia. “Din păcate, cel mai valoros sportiv român, Marian Oprea a avut probleme de ordin medical. Abia a început pregătirea şi sperăm să fie apt pentru a participa la Campionatul European. Chiar şi în aceste condiţii, obiectivul este cucerirea a una-două medalii. Mai sînt şi alţi sportivi care aspiră, dacă nu la o medalie, măcar la un loc în apropierea podiumului. Principalul obiectiv al federaţiei în acest an este refacerea sportivilor accidentaţi, astfel încît în sezonul viitor, premergător Jocurilor Olimpice, cînd va avea loc şi Campionatul Mondial, să fie apţi. În afara de Marian Oprea, mai sînt accidentate mari valori, Ionela Tîrlea şi Maria Cioncan”, a încheiat preşedintele FRA.