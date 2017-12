Turismul românesc ar putea marca cel mai bun an după 1989

Turismul românesc ar putea consemna o creștere de cel puțin 18% în 2016, devenind astfel cel mai bun an de după 1989. Acesta a fost anunțul făcut de președintele Autorității Naționale pentru Turism (ANT), Anca Pavel-Nedea, în cadrul conferinței internaționale ”Managementul integrat al calității pentru destinațiile turistice: cheia pentru competitivitate”. ”Sunt optimistă și cred că putem să ajungem la o creștere de minimum 18%, chiar de 23-25% pentru perioada de vară și cumulat de la începutul anului”, a spus președintele ANT. Întrebată dacă acest lucru înseamnă că 2016 va fi cel mai bun an de după Revoluție pentru turismul românesc, ea a răspuns: ”Noi în industrie nu îndrăznim să spunem asta cu voce tare, dar asta ne dorim. Sperăm ca 2016 să ne ajute și cu vremea bună și, cu implicarea tuturor, să ajungem în acest an la cel mai bun an”, a precizat președintele ANT. Pavel-Nedea a arătat că, pentru primele patru luni ale anului, industria a avut o creștere de 15%, ceea ce este o creștere semnificativă, având în vedere faptul că nu este perioada cea mai bună din an. ”Înnoptările au avut o creștere de 13%, iar în unitățile de cazare clasificate a fost un grad de ocupare de 22%. Sosirile străinilor au fost în creștere cu 11% față de aceeași perioadă. Știu că am început greu, dar comparativ cu alte țări creșteri atât de mari înregistrează doar câteva țări”, a arătat ea. În cadrul aceleiași conferințe, Taleb Rifai, secretarul general al Organizației Mondiale a Turismului (OMT), a arătat că regula de aur în turism este să fie investită în promovare o sumă de cel puțin 1% din veniturile realizate. În acest sens, Anca Pavel-Nedea a arătat că încasările se ridică la 1,8 miliarde de euro, însă bugetul de promovare pentru acest an este de doar două milioane de euro. ”Minimul necesar este de 5 milioane de euro. Pentru următorii patru ani s-a luat în considerare alocarea unui buget minim anual de circa 5 milioane de euro”, a adăugat Pavel-Nedea.