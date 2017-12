Ultimul drum al militarului constănţean căzut la datorie în Afganistan

Militarul constănţean Ionel Gheorghiţă Drăguşanu, în vîrstă de 38 de ani, slt. postmortem, căzut la datorie în Afganistan, în apropiere de Kandahar, la întoarcerea dintr-o misiune de patrulare, pleacă astăzi pe ultimul drum. Alături de el se vor afla soţia şi fiica sa, de 12 ani, Diana, precum şi celelalte rude. Nu ne îndoim că românul care şi-a pierdut viaţa pentru apărarea intereselor ţării va fi însoţit şi de numeroşi locuitori ai oraşului Basarabi, locul unde Ionel Gheorghiţă Drăguşanu s-a născut şi îşi va găsi odihna veşnică. Drumul său către Cimitirul Central va fi presărat cu flori, iar militarii alături de care şi-a făcut datoria în Afganistan, “rechinii albi” de la Batalionul 341 Infanterie Topraisar îi vor da ultimul onor. Primarul oraşului Basarabi, Nicolae Crivineanu, a anunţat că trupul neînsufleţit al militarului va fi purtat pînă la cimitirul din localitate pe principalele artere ale oraşului, din loc în loc, cortegiul funerar se va opri, pentru ca lumea să poată să-şi ia adio de la Drăguşanu. Crivineanu a mai spus că în drumul spre cimitir, cortegiul funerar se va opri la Monumetul Eroilor din localitate, unde va fi oficiată o slujbă religioasă şi unde va fi dezvelită o placă comemorativă, pe care va fi trecut şi numele soldatului căzut la datorie, alături de eroii care şi-au dat viaţa în primul şi al doilea Război Mondial. Nicolae Crivineanu a declarat că, la iniţiativa autorităţilor locale, o stradă din Basarabi va purta numele soldatului căzut în Afganistan. Edilul din Basarabi a mai spus că autorităţile locale vor face tot ceea ce este posibil pentru a ajuta familia militarului să treacă peste această tragedie. Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, gral. Eugen Bădălan, a afirmat, la rîndul lui, că soţia slt. postmortem Drăguşanu va fi angajată într-o unitate militară din Dobrogea, pentru a-şi putea întreţine fiica.

În aeronava militară C 130 Hercules care a aterizat joi noapte pe aeroportul Mihail Kogălniceanu şi care a adus sicriul cu trupul neînsufleţit al militarului Drăguşanu s-au aflat şi cei 30 de colegi ai acestuia din Batalionul "Rechinii Albi", plecaţi în misiune în Afganistan timp de şase luni. Clipele de groază prin care au trecut şi durerea provocată de moartea colegului lor au făcut ca revederea celor 30 de militari cu cei dragi să fie plină de tristeţe. "Nu am cuvinte pentru ceea ce simt, ne vine să plîngem încontinuu. Este groaznic să ştii că unul din colegii tăi, care ar fi trebuit să fie bucuros pentru că se întoarce acasă, nu mai este. Am stat la drumul de întoarcere lîngă sicriu şi nu ne-a venit să credem că Ionel zace mort", a spus lt. Adina Guzu, singurul militar femeie din cei 30 de “rechini albi”. "Nici nu ştiu ce să fac. Să plîng, sau să rîd? Este groaznic ce s-a petrecut, iar acest lucru i s-ar putea întîmpla oricui. Îl vom îmbrăţişa pe fratele nostru şi ne vom retrage liniştiţi la casele noastre. Asta e toată bucuria pe care o putem avea în aceste momente", a spus Luiza C., sora unui militar întors din misiune.

Tensiunile dintre Băsescu şi Tăriceanu, în văzul lumii

La ceremonialul de repatriere a militarului Drăguşanu, de pe Aeroportul M. Kogălniceanu, au asistat, în afara rudelor şi prietenilor acestuia, şi preşedintele României, Traian Băsescu, premierul Călin Popescu Tăriceanu şi ministrul Apărării, Teodor Atanasiu. Cu toate că momentul era unul marcat de tragism, rudele şi prietenii soldatului decedat asistînd înmărmuriţi de durere la ceremonial, şi de această dată, Băsescu şi Tăriceanu au căzut în ridicol. Tensiunile cu state vechi dintre cei doi s-au manifestat şi joi noaptea, fiind observate inclusiv de militarii care abia se întorseseră din Afganistan. Fiecare dintre cei doi oficiali ai României a sosit separate de celălalt, Băsescu venind într-o limuzină, iar Tăriceanu, la bordul unui elicopter, alături de ministrul Atanasiu. Sosiţi la ore diferite şi pe trasee diferite, Băsescu şi Tăriceanu s-au evitat reciproc. Tăriceanu a preferat să stea alături de ministrul Atanasiu, într-o sală de aşteptare a aeroportului, iar Băsescu a preferat compania cadrelor militare şi a primarului de la Basarabi, Nicolae Crivineanu, cu care s-a întreţinut amical, pe pista aeroportului. Ba, mai mult, cu cîteva minute înainte de sosirea aeronavei militare, Băsescu şi Tăriceanu au trecut unul pe lîngă celălalt la o distanţă de numai doi metri şi nici măcar nu s-au salutat. Dacă Băsescu a stat alături de generalii din armată, Tăriceanu a preferat să stea lîngă ministrul Apărării Naţionale. Momentul a fost unul jenant şi a atras atenţia tuturor. Unul dintre angajaţii aeroportului, care a preferat să-şi păstreze anonimatul, a spus: "Uitaţi-vă şi la ăştia doi că nici măcar nu-şi dau , şi mai sînt şi înalţi demnitari, unul preşedinte, iar celălat prim ministru. În mod normal, Băsescu şi Tăriceanu, în ciuda divergenţelor dintre ei, erau obligaţi să-şi dea măcar mîna, aşa, de ochii lumii". La finalul ceremonialului, Tăriceanu nici măcar nu s-a dus să transmită personal condoleanţe familiei îndoliate. Ulterior, Băsescu şi Tăriceanu au urat bun venit militarilor din Afganistan, dar fiecare separat. Preşedintele şi prim ministrul au plecat aşa cum au venit: reci. Sicriul cu trupul militarului a fost urcat într-un camion militar şi transportat spre Basarabi, unde a fost depus la Garnizoana din localitate.

Prefectul Culeţu, în căutare de imagine

La ceremonialul militar organizat cu ocazia repatrierii soldatului mort a fost prezent şi prefectul Dănuţ Culeţu, care nu a scăpat, nici de această dată ocazia de a se da bine pe lîngă şeful său, Tăriceanu. Prezenţa la ceremonial doar a reprezentantului Guvernului în teritoriu l-a determinat ieri pe preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, să explice de ce printre invitaţi nu s-a aflat şi el: "Nu am fost informaţi nici despre sosirea preşedintelui Băsescu, nici despre organizarea manifestării, deşi judeţul Constanţa este reprezentat de preşedintele CJC, conform Legii 215/2001, indiferent cine este acela şi de cîte ori a fost reales. Domnul prefect, care e pus să respecte legea, a uitat să mă invite să reprezint judeţul la acest eveniment trist, dar la care trebuia să particip şi eu". Iată cum prefectul nu a scăpat nici de această dată prilejul să pună interesele sale... apolitice mai presus decît onoarea, demnitatea de a fi român şi respectul faţă de compatrioţi. Preşedintele CJC a mai spus că va face tot posibilul să fie alături de familia îndoliată. "Ieri, în comisiile CJC am depus intenţia de a aloca o sumă de bani (100 de milioane de lei de persoană) pentru caporalul erou care a murit în Afganistan, dar şi pentru soldaţii răniţi care locuiesc în judeţul Constanţa, însă aştept prima şedinţă a CJC pentru aprobare".