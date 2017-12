Elpis Constanţa, în semifinalele CN de fotbal rezervat juniorilor A1

La Mogoşoaia este programat la sfîrşitul acestei săptămîni turneul final al Campionatului Naţional de fotbal rezervat juniorilor A1 (jucători născuţi în 1990 şi mai tineri). Sîmbătă au loc semifinalele, după cum urmează: Luceafărul Oradea - Sporting Piteşti (ora 17.00); Metalul Aiud - Elpis Constanţa (ora 19.00). Finalele sînt programate duminică, de la orele 17.00 şi 19.00.

Naţionala României de fotbal pe plajă întîlneşte Andorra şi Grecia

Sîmbătă şi duminică, la Lignano Sabbiadoro (Italia), naţionala României va juca în primul turneu din cadrul Euroligii de fotbal pe plajă. Aflaţi în a doua grupă valorică, tricolorii au şansa de a se califica pentru Superfinala de la Vila Real de Santo Antonio (Portugalia), programată între 20 şi 23 august. România va întîlni Andorra (sîmbătă) şi Grecia (duminică), ambele partide urmînd a fi transmise în direct pe Eurosport 2, cu începere de la ora 15.30. Vineri, în primul meci al grupei, Grecia a dispus, cu 9-1, de Andorra.

A murit Nicolae Burcea

Fostul fotbalist al echipei Oţelul Galaţi, Nicolae Burcea, a decedat joi seară, într-un spital din Paris, la vîrsta de 54 de ani, după o “cruntă suferinţă”, informează site-ul oficial al grupării gălăţene. Burcea a evoluat de-a lungul carierei sale la formaţiile FCM Galaţi, CS Botoşani, Oţelul Galaţi şi FC Hisson (Franţa), apoi a antrenat echipele FC Hisson, Alforville, Dunărea Galaţi, Gloria Buzău şi L’Etoile din Congo. Mijlocaş de creaţie, cu tehnică şi clarviziune, Burcea are la activ peste 30 de selecţii în echipele naţionale de juniori şi tineret ale României. A fost titular în echipa Oţelului care a învins, cu 1-0, pe Juventus Torino, în Cupa UEFA ediţia 1988-1989. Nicolae Burcea era căsătorit, avea o fiică şi două nepoate.

Cristiano Ronaldo şi Benzema au efectuat primul antrenament la Real Madrid

Echipa Real Madrid şi-a început, vineri dimineaţă, pregătirile în vederea sezonului 2009-2010, de la primul antrenament lipsind Kaka, Iker Casillas, Sergio Ramos, Raul Albiol şi Dani Parejo, aceştia urmînd să se alăture lotului la finalul vacanţei, pe 27 iulie, deoarece au participat în luna iunie la Cupa Confederaţiilor, competiţie care s-a disputat în Africa de Sud. Jucătorii echipei Real Madrid au efectuat, mai întîi, vizita medicală, iar de la 9.00 au început şedinţa de pregătire sub conducerea tehnicianului Manuel Pellegrini. La antrenament au fost prezenţi şi Cristiano Ronaldo şi Karim Benzema. La primul antrenament, la care au participat 29 de jucători (Cristiano Ronaldo, Benzema, Garay, Dudek, Palanca, Raul, Van der Vaart, Sneijder, Diarra, Higuain, Huntelaar, Drenthe, Marcelo, Torres, Gago, Robben, Van Nistelrooy, Negredo, Metzelder, Lass, Adan, Heinze, Pepe, Guti, Salgado, Velayos, Tebar, Agus, Felipe Ramos), au asistat aproximativ 100 de jurnalişti. Formaţia madrilenă se va deplasa, luni, la Dublin, unde va rămîne pînă pe 22 iulie, urmînd să dispute primul meci amical cu Shamrock Rovers. În perioada 24 iulie - 2 august, Real Madrid va participa la Peace Cup, turneu ce va avea loc în Spania. În luna august, echipa antrenată de Pellegrini va face un turneu în Canada şi SUA. Înainte de începerea noului sezon, Real Madrid va mai avea programate în luna august trei partide amicale, cu Real Sociedad, Borussia Dortmund şi AC Milan.

Barcelona - Real Madrid, pe 29 noiembrie

Federaţia Spaniolă de Fotbal a stabilit, vineri, programul competiţional pentru sezonul 2009-2010 din Primera Division. Derby-ul campionatului, FC Barcelona - Real Madrid, va avea loc pe 29 noiembrie, pe Stadionul “Nou Camp”, iar returul pe 11 aprilie, pe Stadionul “Santiago Bernabeu”. Prima etapă a sezonului este programată pe 29 şi 30 august, dar pentru că Barcelona va disputa, pe 28 august, Supercupa Europei, meciul ei va fi amînat pentru 31 august.

Ronaldo, mai popular decît Kaka

Atacantul Ronaldo este mai popular în Brazilia decît compatriotul său Kaka, arată un sondaj dat publicităţii vineri de presa din ţara sud-americană. Ronaldo (Corinthians) a obţinut 22,64% din voturile publicului, în timp ce Kaka (Real Madrid) s-a aflat pe locul secund cu 21,18%. În topul fotbaliştilor populari din Brazilia s-a aflat şi portughezul Cristiano Ronaldo, însă acesta nu ocupă decât poziţia a 5-a, cu 3,29% din voturi. Sondajul a fost făcut cu oameni din toată Brazilia, pe un eşantion de 8.207 de persoane. După ce a aflat rezultatele acestui sondaj, atacantul lui Corinthians a spus că dragostea suporterilor îi dă un impuls foarte puternic şi doar de accea continuă să joace fotbal. În luna martie a anului trecut, a mai avut loc un sondaj asemănător, dar atunci Kaka a fost pe primul loc, în timp ce Ronaldo se afla pe locul secund. Pe poziţia a treia a podiumului era un alt brazilian, Ronaldinho (AC Milan).

Rezultate din UEFA Europa League

Joi seară s-au disputat ultimele partide din primul tur preliminar al UEFA Europa League, manşa retur, rezultatele înregistrate fiind următoarele: Birkirkara FC (Malta) - Slaven Koprivnica (Croaţia) 0-0 - în tur: 0-1; Nomme JK Kalju (Estonia) - FC Dinaburg (Letonia) 0-0 - 1-2; B36 Torshavn (Insulele Feroe) - Olimpi Rustavi (Georgia) 0-2 (Sirbiladze 6, Khubua 28) - 0-2; Dinamo Tirana (Albania) - FC Lahti (Finlanda) 2-0 (Diop 13, 70) - 1-4; Rosenborg Trondheim (Norvegia) - NSI Runavik (Islanda) 3-1 (S. Iversen 40, D.K. Ya 90+2-pen., T. Olsen 90+3 / Potemkin 6) - 3-0; FK Vetra (Lituania) - CS Grevenmacher (Luxemburg) 3-0 (Huss 18-autogol, Kijanskas 33, Vezevicius 37) - 3-0; Rudar Velenje (Slovenia) - Trans Narva JK (Estonia) 3-1 (Cipot 28, 73, Mahmutovic 69 / Starovoitov 74) - 3-0; UN Kaerjeng 97 (Luxemburg) - Anorthosis Famagusta (Cipru) 1-2 (Fiorani 90 / Sosin 44, Frousos 60) - 0-5; Llanelli AFC (Ţara Galilor) - Motherwell FC (Scoţia) 0-3 (Sutton 8, 25, Murphy 72) - 1-0; The New Saints FC (Ţara Galilor) - Fram Reykjavik (Islanda) 1-2 (Evans 11 / Ormarsson 16, Tillen 66-pen.) - 1-2; KS Vllaznia (Albania) - Sligo Rovers (Irlanda) 1-1 (Shtubina 43 / A. Keane 85) - 2-1; Polonia Varşovia (Polonia) - Buducnost Podgorica (Muntenegru) 0-1 (Vukovic 51) - 2-0; Siroki Brijeg (Bosnia) - FC Banants Erevan (Armenia) 0-1 (Balabekyan 87) - 2-0; FC Linfield (Irlanda de Nord) - FC Randers (Danemarca) 0-3 (R. Olsen 21, Lorentzen 51, S. Berg 82) - 0-4; Keflavik (Islanda) - FC Valletta (Malta) 2-2 (Eysteinsson 55, Gudmundsson 72 / Falzon 41, Priso 82) - 0-3. Cele 40 de meciuri din turul al doilea preliminar al Ligii Europa vor avea loc pe 16 iulie (turul) şi 23 iulie (returul). În această fază a competiţiei va evolua şi formaţia Steaua Bucureşti, care va înfrunta echipa Ujpest FC Budapesta (Ungaria).

Ujpest a transferat un mijlocaş englez

Mijlocaşul englez Tony Stokes a semnat un contract pe trei sezoane cu formaţia maghiară Ujpest Budapesta, adversara Stelei din turul al doilea preliminar al Ligii Europei, după ce şi-a încheiat contractul cu West Ham United, echipa care îl împrumutase în returul sezonului precedent chiar la Ujpest. Tony Stokes, 22 de ani, a evoluat în returul sezonului precedent de 16 ori pentru formaţia budapestană, informează site-ul oficial al grupării maghiare. Steaua va juca împotriva lui Ujpest pe 16 şi 23 iulie, primul meci pe teren propriu.

Phelps a stabilit un nou record mondial la 100 m fluture

Înotătorul american Michael Phelps a stabilit un nou record mondial în proba de 100 m fluture, cu timpul de 50 de secunde şi 22 sutimi, la Campionatele SUA de la Indianapolis. Phelps, care a obţinut opt titluri olimpice la Beijing, a îmbunătăţit cu 18 sutimi de secundă recordul precedent, de 50,40, reuşit de compatriotul său, Ian Crocker, la Campionatele Mondiale de la Montreal (30 iulie 2005). Michael Phelps a mai stabilit anterior recorduri mondiale la 200 m liber, 200 m fluture, 200 m mixt, 400 m mixt şi la ştafetele de 4x100 m liber, 4x200 m liber şi 4x400 m liber.

Dokici, 15 zile de pauză

Jucătoarea australiană de tenis de origine sîrbă Jelena Dokici suferă de mononucleoză şi va fi absentă de pe teren cel puţin 15 zile, a anunţat, vineri, Federaţia Australiană de Tenis. „Îmi pare rău pentru că trebuie să stau departe de teren, dar în acelaşi timp sînt uşurată că am aflat exact care era cauza durerilor. Aceasta mă face şi mai determinată să fac totul cum trebuie şi să muncesc mai mult pentru a reveni pe teren, ceea ce sper să se întîmple cu destul de mult timp înainte de US Open”, a declarat Dokici, nr. 76 în clasamentul WTA. În vârstă de 26 de ani, Dokici a părăsit încă din prima rundă turneul de la Wimbledon, fiind învinsă de Tatiana Malek (Germania). Ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, va începe la New York, pe 31 august.