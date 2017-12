Echipa lui Stelian Moculescu a cîştigat titlul în Germania

Finala campionatului german de volei masculin a opus în acest an două formaţii antrenate de români! Titlul i-a revenit echipei pregătite de Stelian Moculescu, VfB Friedrichshafen, care s-a impus, cu 3-1 (scor general), în faţa lui Generali Haching, unde antrenor este Mihai Pădureţu. În ultimul meci, disputat joi seară la Friedrichshafen, gazdele au cîştigat, cu 3-1, în faţa a 4.000 de spectatori! Cele două formaţii au încheiat primele şi sezonul regulat, la egalitate de puncte, dar Haching a ocupat primul loc pentru numai două seturi. Dacă Moculescu este deja un antrenor cu firmă, iar acum îndeplineşte şi funcţia de selecţioner al României, Pădureţu, fost jucător la Steaua în anii ’80, se găseşte la începutul unei frumoase cariere.

Eliberarea lui Marcel Lică pe cauţiune se va judeca luni

Tribunalul Argeş a amînat pentru luni, 11 mai, cererea de eliberare pe cauţiune a observatorului FRF Marcel Lică, solicitînd ca acesta să depună mai întîi suma de 10.000 lei stabilită pentru cauţiune. Curtea de Apel Piteşti a acceptat, luni, 4 mai, recursul procurorilor împotriva deciziei de eliberare sub control judiciar a lui Lică, arestat pe 23 aprilie sub acuzaţia de luare de mită, astfel încît fostul preşedinte al FC Farul a rămas în arest. Joi, 7 mai, avocatul lui Lică a depus la Tribunalul Argeş o cerere de eliberare pe cauţiune. Vineri, arbitrii Sorin Corpodean şi Marcel Savaniu, arestaţi în dosarul corupţiei din arbitraj, au fost puşi în libertate sub control judiciar, în baza unei decizii a magistraţilor Curţii de Apel Piteşti.

UEFA va analiza incidentele de la meciul Chelsea - FC Barcelona

Comisia de Disciplină a UEFA, din care face parte şi directorul FRF, Ionuţ Lupescu, va analiza săptămîna viitoare incidentele ce au avut loc la finalul meciului dintre Chelsea şi FC Barcelona, din manşa retur a semifinalelor Ligii Campionilor, cînd arbitrul Tom Henning Ovrebo a fost agresat verbal. „Comisia de Disciplină va analiza rapoartele întocmite de arbitru şi de delegatul UEFA pentru a determina dacă vor fi deschise una sau mai multe anchete. Comisia adună, în prezent, informaţii şi dovezi”, se arată într-un comunicat al UEFA publicat pe site-ul oficial. La finalul meciului de miercuri seară, atacantul ivorian al echipei Chelsea, Didier Drogba, a avut o reacţie extrem de nervoasă, manifestîndu-şi mînia împotriva arbitrului norvegian. După ce fusese înlocuit, Drogba a intrat din nou pe teren şi s-a îndreptat spre arbitru, ţipînd în direcţia acestuia. Reţinut de coechipieri şi de reprezentanţi ai UEFA, jucătorul a fost avertizat de arbitrul norvegian. Nervos, jucătorul ivorian s-a îndreptat spre camerele de luat vederi şi a înjurat. Cotidianul Daily Mail opinează că Drogba şi un alt jucător de la Chelsea, Michael Ballack, ar putea primi cîte cinci etape de suspendare, în timp ce clubul londonez ar putea fi amendat.

Del Piero va juca meciul 600 pentru Juventus Torino în întîlnirea cu AC Milan

Emblematicul căpitan şi atacant al formaţiei Juventus Torino, Alessandro Del Piero, în vîrstă de 34 de ani, va disputa meciul cu numărul 600 pentru gruparea torineză, duminică, în întîlnirea cu AC Milan, din etapa a 35-a a campionatului Italiei. În toate competiţiile, Del Piero, autor a 17 goluri în acest sezon (11 în Serie A şi 6 în Liga Campionilor) a evoluat în 599 de meciuri oficiale de la sosirea sa, în 1993, după două sezoane la Padova în a doua ligă. În Italia, potrivit Gazzetta dello Sport, doar doi jucători în activitate au mai multe meciuri: Paolo Maldini (895 meciuri cu AC Milan) şi argentinianul Javier Zanetti (641 meciuri cu Inter). Del Piero a cîştigat Liga Campionilor cu Juventus în 1996, precum şi cinci titluri de campion al Italiei (1995, 1997, 1998, 2002, 2003). El a cîştigat şi Cupa Mondială, în 2006, cu naţionala Italiei.

Walcott şi-a prelungit contractul cu Arsenal

Mijlocaşul Theo Walcott a semnat un nou contract cu Arsenal, informează site-ul oficial al clubului londonez, fără a preciza însă durata exactă a noii înţelegerii parafate de jucătorul în vîrstă de 20 de ani. „Sînt încîntat că am semnat un nou contract pe termen lung. Sînt extrem de fericit la acest club şi vreau să le mulţumesc tuturor celor care m-au ajutat. Am avut sprijinul coechipierilor mei, tehnicianului şi al tuturor din staff-ul tehnic, ceea ce a fost excelent”, a declarat Walcott. El este legitimat la Arsenal din ianuarie 2006, iar din acest sezon a devenit unul din oamenii de bază ai echipei antrenate de Arsene Wenger.

Organizatorii Il Giro au donat 100.000 de euro victimelor cutremurului din Italia

Organizatorii Turului ciclist al Italiei au donat suma de 100.000 de euro victimelor cutremurului ce a avut loc în Italia, în aprilie, cecul fiind înmînat responsabilului cu turismul din regiunea Abruzzo, afectată de catastrofă. Pe lîngă acest cec, remis de directorul Turului Italiei (Il Giro), Angelo Zomegnan, organizatorii au anunţat că valoarea premiilor etapei a 17-a, care va avea sosirea la Blockhaus, în regiunea Abruzzo, va fi alocată tinerilor sportivi din această regiune. Cu ocazia prezentării acestei ediţii a Turului Italiei, care debutează sîmbătă, cîştigătorul din anul 2007, italianul Danilo Di Luca, originar din Abruzzo, a lansat o altă campanie în sprijinul victimelor cutremurului din aprilie. Pe toată durata competiţiei, o brăţară de culoare roz va fi vîndută la preţul de un euro în zonele unde se desfăşoară Il Giro. Seismul produs pe 6 aprilie şi care a avut epicentrul în apropierea oraşului L’Aquila, din regiunea Abruzzo, a provocat moartea a 295 persoane.

Suspendare de 50 de meciuri pentru dopaj

Jucătorul dominican Manny Ramirez a fost suspendat 50 de meciuri după ce a fost depistat pozitiv, a anunţat, vineri, Liga nord-americană de baseball. Substanţa cu care s-a dopat Ramirez nu a fost dezvăluită. După ce cazul a intrat în atenţia presei, purtătorul de cuvînt de la Casa Albă a vorbit despre ceea ce a făcut dominicanul, cu un contract de 25 de milioane de dolari pe sezon, şi a catalogat fapta ca fiind ruşinoasă şi chiar tragic faptul că un sportiv se foloseşte de alte mijloace decît cele normale pentru a concura. Ramirez a vorbit despre substanţa depistată şi a motivat prezenţa ei în probele testate ca urmare a unui tratament pe care i l-a dat medicul său personal. Sportivul spune că în acest fel responsabilitatea nu cade pe umerii săi, dar îşi cere scuze suporterilor, coechipierilor şi tuturor apropiaţilor de la echipa la care joacă.