ETAPĂ INTERMEDIARĂ ÎN CN DE FOTBAL REZERVAT JUNIORILOR

Programul partidelor programate în Campionatul Naţional de fotbal rezervat juniorilor - juniori republicani A (jucători născuţi după 1 ianuarie 1993), Seria a II-a, etapa a 8-a, play-off, azi, ora 12.00: CF Brăila - FC Farul Constanţa, Oţelul Galaţi - FC Viitorul Constanţa, Unirea Slobozia - Dunărea Galaţi; juniori republicani B (jucători născuţi după 1 ianuarie 1995), Seria a II-a, etapa a 8-a, play-off, azi, ora 14.00: CF Brăila - FC Farul Constanţa, Oţelul Galaţi - FC Viitorul Constanţa, Unirea Slobozia - LPS Galaţi; juniori C (jucători născuţi după 1 ianuarie 1997), etapa a 18-a, azi, ora 10.00, ACSSF Farul 2010 Constanţa - Săgeata Năvodari, Metalul Constanţa - CS Agigea (teren “Metalul”), ora 11.00: CS Eforie - Callatis Mangalia, joi, ora 10.00: CS Eolica Baia - Academia Hagi (teren Techirghiol). Partidele FC Viitorul Constanţa - Elpis Constanţa şi CSS Medgidia - FC Farul Constanţa au fost amânate; juniori D (jucători născuţi după 1 ianuarie 1999), etapa 18-a, azi, ora 11.30: ACSSF Farul 2010 Constanţa - Săgeata Năvodari, Metalul Constanţa - CS Agigea (teren “Metalul”), ora 12.30: CS Eforie - Callatis Mangalia, joi, ora 11.30: CS Eolica Baia - Academia Hagi (teren Techirghiol). Partidele FC Viitorul Constanţa - Elpis Constanţa şi CSS Medgidia - FC Farul Constanţa au fost amânate.

GIGI BECALI, ACHITAT ÎN CAZUL “VALIZA”

Finanţatorul echipei Steaua Bucureşti, Gigi Becali, Teia Sponte, Alina Florentina Ciul, Victor Piţurcă şi Radu Gheorghe Marino au fost achitaţi, ieri, de instanţa supremă în dosarul “Valiza”. În cazul lui Raul Volcinschi, instanţa a luat act de încetarea procesului penal, întrucât a decedat. Judecătorii instanţei supreme, cu două voturi pentru şi unul împotrivă, au decis achitarea celor cinci, apreciind că lipseşte unul dintre elementele constitutive ale infracţiunii de corupţie. Cei doi judecători care au decis achitarea inculpaţilor - preşedintele completului, Ştefan Pistol, şi judecătoarea Cristina Geanina Arghir - au hotărât şi ridicarea sechestrului asigurător pus pe suma de 1,7 milioane de euro ce aparţin lui Gigi Becali şi lui Teia Sponte. Unul dintre cei trei magistraţi, Mariana Ghena, s-a opus achitării celor cinci şi a decis cu opinie separată condamnarea acestora la pedepse cuprinse între un an şi trei ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei.

ROMÂNIA VA AVEA ECHIPĂ ÎN CUPELE EUROPENE LA MINIFOTBAL

Câştigătoarea titlului din România la minifotbal va participa începând din 2013 la o competiţie europeană intercluburi care va reuni campioanele tuturor ţărilor europene afiliate la European Minifootball Federation. În cadrul şedinţei Comitetului Executiv al Federaţiei de Minifotbal s-a mai decis ca în perioada 28 iunie - 1 iulie să aibă loc la Iaşi Cupa României, aflată la a III-a ediţie, urmând ca în perioada 5-8 iulie, la Deva, să se desfăşoare Turneul Final al Campionatul Naţional, ediţia a VI-a, la care se califică direct primele şase echipe conform clasamentului (Iaşi, Zalău, Buzău, Timişoara, Bacău şi Ploieşti), precum şi echipa din oraşul gazdă (Deva). Celelalte 39 de echipe campioane judeţene vor fi repartizate în 13 grupe a câte 3 echipe fiecare, în 4 zone geografice (NE, NV, SV şi SE). Grupele se vor alcătui pe criterii valorice în baza clasamentului naţional, din fiecare grupă urmând a se califica ocupanta primului loc. Astfel, pe 17 şi 24 iunie se vor organiza cele patru faze regionale, la Oneşti, Deva, Buzău şi Zalău.

MARIUS CONSTANTIN, MECIUL 200 ÎN LIGA 1

Marius Constantin, fundaşul echipei FC Vaslui, a jucat pentru a 200-a oară în Liga 1 la fotbal, duminică, în meciul de pe teren propriu cu CS Mioveni, scor 3-0, din etapa a 26-a a primului eşalon. Tot în etapa a 26-a, Cadu (CFR Cluj) a jucat meciul 150, Mihai Costea (Steaua), partida 100, iar Stojan Vranjes (CFR Cluj) şi Vlad Achim (Ceahlăul Piatra Neamţ), meciurile 50 în primul eşalon, informează frf.ro. De asemenea, la meciul Oţelul Galaţi - Steaua Bucureşti, scor 1-2, Mihai Costea a înscris golul 20, reuşită ce i-a pricinuit antrenorului Dorinel Munteanu cea de-a 50-a înfrângere în Liga 1. Marcatorul gălăţenilor, brazilianul Didi, s-a aflat la al 20-lea său gol în Liga 2. Dinamo Bucureşti s-a impus, luni seară, în meciul cu Concordia Chiajna, scor 3-1, dar a primit golul 2.050, de la Ilie Iordache. Etapa a 26-a a marcat şi reîntoarcerea în Liga 1 a tehnicienilor Ioan Andone şi Dario Bonetti, care au devenit al 35-lea şi, respectiv, al 36-lea antrenor care au condus în acest sezon echipe de prim eşalon.

TAMAŞ, PE PICIOR DE PLECARE DE LA WBA

Roy Hodgson, antrenorul echipei West Bromwich Albion, este dispus să renunţe la serviciile a cinci dintre jucătorii săi, între care şi românul Gabriel Tamaş, pentru a se strânge bani pentru club, informează Daily Star. „Hodgson va asculta ofertele pentru atacantul în valoare de două milioane de lire sterline Simon Cox, în vârstă de 24 de ani, iar Chris Wood, Gabriel Tamaş, Joe Mattock şi Gonzalo Jara pot, de asemenea, să părăsească gruparea”, notează jurnalul englez, în ediţia electronică. Tamaş joacă la West Bromwich Albion din 2010.

TURCIA VREA EURO 2020

Turcia şi-a depus, ueri, la UEFA, candidatura pentru organizarea Campionatului European din 2020, a anunţat preşedintele Federaţiei Turce de Fotbal (TFF), Yildirim Demiroren. „Dosarul nostru de candidatură pentru organizarea în Turcia a Campionatului European de fotbal din 2020 a fost transmis astăzi la sediul UEFA”, a declarat Demiroren într-un comunicat pe site-ul TFF. Premierul turc Recep Tayyip Erdogan a cerut deja, luna trecută, instanţei europene, să “acorde” EURO 2020 Turciei, candidată şi la organizarea EURO 2016, competiţie atribuită Franţei la un vot diferenţă. Desemnarea gazdei EURO 2020 va avea loc la începutul anului 2014, Turcia fiind, deocamdată, singura candidată.

WILSHERE RATEAZĂ EURO 2012

Mijocaşul englez al echipei Arsenal Londra, Jack Wilshere, care are de mai mult timp probleme la o gleznă, nu va putea participa la Campionatul European din această vară, din Polonia şi Ucraina, a anunţat tehnicianul “tunarilor”, Arsene Wenger. Fotbalistul în vârstă de 20 de ani, care a suferit o fractură de stres, nu a disputat niciun meci în acest sezon. Wilshere s-a declarat devastat de faptul că nu va putea participa la Campionatul European. „Glezna mea este în regulă, mai am doar câteva mici dureri, dar pentru că a trecut atât de mult timp de când am jucat ultima dată nu voi fi într-o formă suficient de bună pentru Euro”, a precizat fotbalistul pe contul său de Twitter. Anglia va disputa pe 11 iunie primul meci la EURO 2012, cu Franţa.

SUAREZ RĂMÂNE LA FC LIVERPOOL

În urma incidentului rasist pe care l-a avut cu Patrice Evra, mass-media britanice anunţau plecarea lui Luis Suarez de la FC Liverpool, atacantul uruguayan fiind dorit foarte tare de Paris Saint-Germain. Suarez a lămurit lucrurile într-un interviu pentru Daily Telegraph: „Este evident că vreau să joc în continuare la Liverpool. Mai am contract patru ani şi sunt fericit aici. Sper ca lucrurile să decurgă la fel, în continuare”. “Cormoranii” s-au calificat sâmbătă în finala Cupei Angliei, după 2-1 cu Everton, unul dintre golurile lui Liverpool fiind marcat de uruguayan.

ETAPA A 33-A DIN SERIE A, PE 24 ŞI 25 APRILIE

Etapa a 33-a a campionatului Italiei, anulată weekend-ul trecut după nedoritul deces al jucătorului Piermario Morosini, va avea loc, marţi, 24 aprilie şi miercuri, 25 aprilie, însă niciun meci nu se va disputa după ora 21.00, a anunţat Liga Profesionistă Italiană (Lega). În 25 aprilie este sărbătoare în Italia (Ziua Eliberării), iar meciurile vor avea loc de la 13.30, 16.00 şi 19.00. Programul partidelor - marţi, ora 19.30: Atalanta Bergamo - Chievo Verona şi Cagliari - Catania; miercuri, ora 13.30: Novara - Lazio Roma; ora 16.00: Lecce - Napoli, Palermo - Parma, AS Roma - Fiorentina, Siena - Bologna şi Udinese - Internazionale Milano; ora 19.00: Cesena - Juventus Torino şi AC Milan - Genoa. Fotbalistul echipei Livorno, Piermario Morosini, a suferit un stop cardiac, sâmbătă, în timpul meciului cu Pescara. El a fost transportat la spital, unde i s-a constatat decesul. Morosini avea 25 de ani, fiind împrumutat la Livorno de către gruparea Udinese.

MII DE SUPORTERI I-AU ADUS UN ULTIM OMAGIU LUI MOROSINI

Mii de suporteri au fost prezenţi, ieri, la stadionul echipei Livorno, unde a fost depus sicriul cu trupul neînsufleţit al fotbalistului Piermario Morosini, decedat sâmbătă în urma unui infarct. Sicriul a fost adus la stadionul din Livorno în cursul după-amiezii, în aplauzele miilor de suporteri şi a coechipierilor lui Morosini. Toţi jucătorii purtau tricoul cu numărul 25, avut de fostul lor coechipier mort la numai 25 de ani. “Eşti în inimile noastre”, “Tu eşti unul de-al nostru”, au scandat suporterii înainte ca sicriul să fie scos din stadion, după 15 minute. Cortegiul funerar a părăsit oraşul Livorno pentru a ajunge la Bergamo, oraşul de origine al jucătorului. Şi acolo, fanii îşi vor putea lua rămas-bun de la jucător, sicriul urmând să fie depus apoi la parohia locală din Monterosso.