Un nou protest la ușa GSP!

Angajații Grup Servicii Petroliere (GSP, condus de nimeni altul decât afaceristul Gabriel Comănescu - n.r.) au continuat seria protestelor. Joi dimineață, aproximativ 30 de angajați ai GSP și-au strigat nemulțumirile în fața sediului companiei din dana 34 a Portului Constanța, spunând că sunt neplătiți de mai bine de un an. „În decembrie ne-au zis că nu ne mai cheamă la muncă pentru că facem gălăgie, iar de data asta ne-au zis că platforma Saturn a ajuns la Agigea acum 4-5 zile și că urmează în curând să intre într-un contract și ne-au chemat la muncă”, a spus unul dintre protestatarii de joi dimineață. Amintim că mai mulți angajaţi ai GSP au protestat și în 6 decembrie la sediul GSP. Oamenii s-au plâns și atunci nu și-au mai primit banii de un an și jumătate. Informațiile au fost trimise atunci pe e-mail-ul redacției ”Telegraf” de unul din angajații GSP, care ne-a cerut ajutorul. „Mulți reprezintă cazuri sociale grave. Avem oameni bolnavi de cancer, care nu au bani de tratament, pentru că nu și-au mai primit salariile de peste un an și jumătate“, a spus unul din cititorii Telegraf.