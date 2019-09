Aproape 90 de mari companii mari se angajează să-şi reducă emisiile de gaze cu efect de seră, într-o nouă campanie de orientare a multinaţionalelor către un viitor cu emisii reduse de carbon. We Mean Business, o coaliţie de grupuri de advocacy, a declarat că zecile de companii s-au alăturat iniţiativei recent. Coaliţia a fost lansată în iunie, la iniţiativa unor lideri ai ONU, de afaceri şi ai societăţii civile, iar în prezent, 87 de companii, cu o capitalizare totală bursieră de 2.300 de miliarde dolari, sunt implicate. Unele companii din coaliţie au convenit să-şi reducă emisiile de carbon până la zero până în 2050, inclusiv compania elveţiană Nestle, compania franceză de materiale de construcţie Saint-Gobain şi producătorul francez de produse cosmetice L'Oreal. Altele îşi vor alinia operaţiunile pentru a limita creşterea temperaturilor medii globale la 1,5 grade Celsius, conform Acordului de la Paris din 2015. Acest grup include compania finlandeză de telecomunicaţii Nokia, grupul alimentar francez Danone şi producătorul britanic de medicamente AstraZeneca. În condiţiile în care companiile care exploatează combustibili fosili caută în continuare noi zăcăminte de petrol şi gaze şi multe ţări cărbune, promisiunile coaliţiei sunt minime în raport cu amploarea creşterii emisiilor globale. Totuși, mulţi investitori fac presiuni asupra companiilor pentru a acţiona în această privinţă, iar directorii se confruntă cu presiunea în creştere a activiştilor, care mobilizează milioane de oameni pentru a protesta.