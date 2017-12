Urmărire penală și amenzi de 140.000 de euro date de ITM

10:23:37 / 05 Decembrie 2015

Alo ITM?

Asa procedeaza si STAVROS firma constructii care aduna muncitori de pe toate drumurile!Pe mine m-a contactat la telefon ,am lucrat la el,ne-am inteles un pret pe metru si altul a fost!Am fost in maxima nesiguranta placand pereti,materiale uzate,fara echipament protectie,fara schela acoperita,fara apa si niciun muncitor cu carte munca!!!Ne spunea sa fugim daca vine cineva in control!Spunea ca are relatii la ITM!!!