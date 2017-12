Veniți să vedeți peste 250 de pisici din toate colțurile lumii!

Iubitorii de pisici din București, dar nu numai, pot admira peste 250 de exemplare din toate colțurile lumii la Expoziția Internațională Felină de Primăvară - SofistiCAT, ce va avea loc în zilele de 1 și 2 aprilie, la Pavilionul C 6 din complexul Romexpo, din Capitală. Prin fața unui prestigios juriu internațional vor defila superbe exemplare de pisici din rasele: Persană, Exotică, Maine Coon, Norvegiană de Pădure, Siberiană, Ragdoll, Angora Turcească, Sacră de Birmania, Bengaleza, British Shorthair, British Longhair, Abisiniană, Chartreaux, Devon Rex, Don Sphynx, Albastru de Rusia, Burma, Singapura, Sphynx, Orientală și Siameză. Expoziția, deschisă în ambele zile între orele 10.00 și 18.00, va avea ca punct culminant concursul BEST IN SHOW. Cele mai frumoase pisici din expoziție se vor întrece atât sâmbătă, cât și duminică în marea finală, pentru un loc pe podium. Sponsorii vor oferi premii generoase pentru finaliști, constând în hrană și accesorii pentru pisici. În cadrul evenimentului, vor fi disponibile, la prețuri promoționale, produse și accesorii destinate atât pisicilor (hrană, igienă, joacă), dar și iubitorilor acestora (bijuterii, tricouri, poșete, face-painting). De asemenea, vizitatorii vor putea participa la o tombolă specială, având ca premii centre de joacă pentru pisici. Ca de fiecare dată, în cele două zile ale expoziției se va desfășura și campania ”ARATĂ CĂ ÎȚI PASĂ”, în cadrul căreia se vor strânge donații (în bani sau hrană) pentru animalele din adăposturi. Organizațiile pentru protecția animalelor vor aduce pisici vaccinate și sterilizate, spre adopție. Prețul unui bilet este de 10 lei, pensionarii au bilet redus la 5 lei, iar copiii până-n 12 ani au acces gratuit.