Veterinarii ajută Mars la retragerea de pe piață a unor produse din ciocolată

Am gasit lama de ras in paine de Vel pitar acum 1 an. Am reclamat la OPC. O lepra de femeiusca zeflemista de la OPC mi-a adus la cunostinta ca si-a facur datoria ; puteti sa mergeti cu bonul la magazinul de unde ati luat painea si vi se vor returna banii. Domnita , mie nu-mi pasa de leul dat pe o paine ci de riscul ca altii sa pateasca ceva grav. O lama de ras in paine ! Ati verificat lotul ? Ati trimis colegii zonali la fabrica de paine impricinata. Auziti domnu , nu ma inveti dta cum sa imi fac treaba. Si mi-a inchis telefonul. Nici o paine din lotul respectiv nu a fost retras de pe piata. Ce ma deranjeaza e ca domnita asta de la OPC era tinerica ci nu una din fosilele de acolo ce nu renunta la ciolan . Ma asteptam ca ea sa fie ca un suflu nou in OPC , responsabila si cu seriozitate. Insa a avut o atitudine si caracter marsav. Halal viitor cu asa noua generatie !