Victorie importantă pentru CSU Neptun

După o primă parte de sezon dezastruoasă, CSU Neptun a ieşit din criză sub bagheta lui Ionuţ Puşcaşu, aflat la prima experienţă din carieră în postură de antrenor principal, şi are şanse mari să-şi îndeplinească obiectivul, clasarea în primele opt poziţii ale Seriei I din Divizia A la handbal feminin. Gruparea de pe litoral s-a impus clar în disputa decisivă cu Spartac Bucureşti, scor 34-30 (18-11), desfăşurată joi, în deplasare, la Chiajna, în etapa a 19-a. Constănţencele au dominat întâlnirea cu autoritate, având în repriza secundă şi un avantaj de zece goluri, dar oboseala şi relaxarea şi-au spus cuvântul pe final, când gazdele au redus considerabil din diferenţă. „Am condus de la început până la sfârşit, iar fetele au făcut un meci foarte bun. Îmi pare rău doar că nu am reuşit să menţinem o diferenţă mai mare, pentru că meritam să câştigăm şi mai clar. Meritul este al fetelor, care au strâns din dinţi şi au dat totul pe teren, chiar dacă Filip, Birton şi Bari au jucat accidentate. Este o victorie extrem de importantă, pentru că ne-am depăşit adversarele în clasament şi putem pregăti în linişte ultimele trei meciuri din acest campionat. Vrem să câştigăm ambele dispute de pe teren propriu şi să încercăm să producem o surpriză la Piatra Neamţ”, a spus antrenorul Ionuţ Puşcaşu. Este al doilea succes consecutiv obţinut de formaţia constănţeană în deplasare, după cel de la Bacău. Pentru CSU Neptun au marcat: Ciucanu 8, Căldare 7, Birton 6, Crăciun 5, Filip 4, Bari 3, Muşat 1.

Celelalte meciuri din etapa a 19-a s-au disputat miercuri: Ştiinţa Bucureşti - HM Buzău 33-27, Ştiinţa Bacău - HC Activ CSO Plopeni 30-21, CSU Târgovişte - ACS Şc. 181 SSP Bucureşti 35-37, Danubius Galaţi- CSM Bucureşti II 29-15. HCF Piatra Neamţ a stat.

Clasament: 1. Danubius Galaţi 49p (golaveraj: 510-292), 2. CS HM Buzău 46p (510-399), 3. Ştiinţa Bucureşti 42p (546-427), 4. HCF Piatra Neamţ 36p (472-383), 5. CSM Bucureşti II 31p (444-415), 6. HC Activ CSO Plopeni 21p (413-432), 7. Ştiinţa Bacău 17p (465-510), 8. CSU NEPTUN CONSTANŢA 12p (429-531), 9. Spartac Bucureşti 11p (375-491), 10. CSU Târgovişte 6p (373-546), 11. ACS Şc. 181 SSP Bucureşti -2p (235-346) - formaţie penalizată cu 9 puncte pentru nerespectare cerinţe vârstă şi cu 3 puncte pentru neprezentare.

