Viktor Orban, invitat la Casa Albă de Donald Trump

Viktor Orban, premierul Ungariei, a declarat că a purtat o conversație telefonică cu Donald Trump, președintele ales al Statelor Unite, în care acesta l-a invitat la Casa Albă. ”Trump a fost clar în timpul conversației că are o părere foarte bună despre Ungaria. Poziția noastră s-a îmbunătățit. Am avut impresia că a înțeles că ungurii sunt oameni curajoși, care au luptat pentru libertate și ale căror realizări economice au fost extraordinare în ultimii șase ani. Donald Trump m-a invitat la Washington, iar eu i-am spus că nu am fost acolo de mult timp, pentru că mereu sunt considerat oaia cea neagră. A râs și a spus că același lucru se spune și despre el. America va avea acum un președinte care nu este limitat de ideologii; este mult mai interesat de succes, eficiență și rezultate decât de ideologii politice”, a afirmat premierul maghiar.