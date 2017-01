Adio, caracatițe pe roțile mașinilor parcate neregulamentar!

17:37:01 / 03 Noiembrie 2016

fiecare va parca la voia intamplari

De acum o sa parcheze fiecare unde vrea . O sa intample ca in statiunea MAMAIA cand parcau masini din tara si din Constanta pe spatiul verde... era o tiganeala, nu statiune. Aici vor incalca legea tot cei carora li s-a pus caracatita... Am permis de 30 de ani si circul zilnic si nu am luat nicio amenda. Imi primul rand ca ma respect pe mine si apoi pe cei din trafic. Nu am inteles, cine este acest domn Hodor Tiberius Emanuel? se pare ca este unul din cetatenii ""de vaza"' ai urbiei, altfel judecatorii nu s-ar fi grabit cu procesul.