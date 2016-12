Cum l-a spălat Universitatea „Ovidius“ pe Țarălungă înainte să-l ia DNA

20:56:41 / 29 Septembrie 2016

Adevarat

Asa este! Liderul de sindicat nu face nimic pt universitate! In afara de faptul ca toata ziua freaca usa pe la facultate, din an in paste 1 pachet ,,cadou domnule" .pai ba nesimtitule, arogantule, stii ca noua , salariatilor inscrisi in sindicatul tau de cacat, da al tau nu al nostru ca daca era si al nostru faceai cva pentru noi..sa revenim...ni se retin in fiecare luna cate 15 ron contributie la sindicat????pai cat fac ma nesimtitule 15 x 12? Si ce ne dai tu inapoi? Un pachet de 10 lei???restul de bani unde sunt??a pardon...la parangheliile de 8 martie....ca na...bobul de fasole nu se numara nu sefu?? deci in concluzie jeflea ne cheltuie banii pe chindii iar daca te duci la el cu o problema se ridica de pe marele scaun pe care sta si tipa la tine!are vreo 2 3 gonaci carora le mai da cate un ajutor tot din banii nostrii...ca sa cante bine de el...binenteles ii minte ca ii ajuta su ca face eforturi mari...restu...daca indraznesti sa scoti ceva din gura te da si afara si zice ca are treaba!!!pai asa se face domne? Dute baa la ruf si bate-te pt drepturile noastre!!! Ce limba lunga ai jeflea.... ajunge in cur sau dupa caz...in alta parte...esti neserios baietel!