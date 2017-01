Cum va fi vremea la Constanța în următoarele 3 zile?

Meteorologii anunță pentru luni, 23 ianuarie, la Constanța, o ușoară încălzire a vremii. Astfel, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 4 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -4 și 0 grade C. Pentru marți, 24 ianuarie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 3 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între -7 și -3 grade C. Miercuri, 25 ianuarie, sunt anunțate precipitații sub formă de ninsoare la Constanța. Temperaturile maxime vor mai scădea, astfel ele se vor situa în intervalul -2 și 2 grade C, iar minimele vor fi între -5 și -2 grade C.