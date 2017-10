IMPRESIONANT (sarcasm)! Urme de civilizație meltenească, la Brotăcei

În plină campanie „Curățăm Constanța Noastră”, în care Primăria se laudă că face curățenie generală în tot orașul, ceva misterios s-a întâmplat. Am descoperit, în zona Brotăcei, urme ale civilizației „meltenilor”. Ceea ce i-a dat de gol pe ghiolbanii care ar fi trecut prin zonă este o grămadă de saci plini de gunoaie, aruncați în dreptul unui stâlp de telecomunicații. Pur și simplu. În văzul lumii și la îndemâna oricui, meltenii și-au „marcat teritoriul” fără nicio jenă. Sigur, asemenea urme sunt prin tot orașul, care devine, încet-încet, o mare ghenă. Din păcate, o bună parte din vină o poartă autoritățile locale, care nu prea dau randament în ceea ce privește curățenia. În ciuda achizițiilor repetate și sondajelor de acum un an, sunt multe zone din Constanța în care nici măcar nu există un coș de gunoi. Uite-așa, treptat, Constanța devine o mare groapă infectă, plină de deșeuri. De parcă nu era suficient faptul că este un veșnic șantier... Dar nu-i bai! De două ori pe an, „Curățăm Constanța Noastră”... cu gura.