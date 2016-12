Medic din Bordeaux: Pacienții nu ar fi fost tratați mai bine nici în Franța sau Belgia

Medicii români care au tratat pacienții răniți în tragedia din clubul „Colectiv“ sunt demni de toată admirația pentru dăruirea cu care au îngrijit zile în șir bolnavii arși. Medicul român Ciprian Isacu, șef al secției de arși de la Centrul Spitalicesc Universitar din Bordeaux, care a participat la eforturile de salvare a răniților din incendiul devastator din clubul „Colectiv“, a avut cuvinte de apreciere la adresa colegilor români. ”Jos pălăria pentru ceea ce am văzut, pacienții nu ar fi fost tratați mai bine nici în Franța, nici în Belgia. Probabil vom mai transfera pacienți în străinătate pentru că am văzut epuizați (medici, asistente - n.r.) și să le mai ușurăm munca”, a afirmat Isacu. Afirmația medicului stabilit în Franța contrabalansează părerea generală conform căreia sistemul medical din România este net inferior comparativ cu cel din statele vestice și salvarea unei vieți vine doar de peste hotare. Nu negăm faptul că România încă mai are nevoie îmbunătățiri în sistemul medical și că se confruntă în continuare cu un deficit de personal, lucru care a fost subliniat, de altfel, de medicul Isacu, care a constatat starea de epuizare a medicilor care au lucrat fără încetare în ultimele 10 zile. ”Acum este perioada de transfer pentru pacienți, până acum au fost stabilizați. Dar n-o să ne plimbăm cu avionul numai ca să le facem plăcerea unora, o să fie transferați doar cei care pot fi transferați”, a mai spus Ciprian Isacu.

Acesta a adăugat că Franța va continua să ajute medicii din România, grație Ambasadei Franței și ambasadorului francez, care s-au mobilizat și vor trimite, săptămâna viitoare, alți doi colegi. ”Să fiți mândri de mobilizarea aceasta pentru 150 de cazuri”, a afirmat Isacu într-o conferință de presă.

ULTIMUL BILANȚ În urma incendiului din 30 octombrie, la clubul „Colectiv“ au decedat 26 de persoane, iar pe drum spre spital a mai murit una. Alte aproximativ 150 de persoane au fost rănite şi internate în spitale din Capitală. Dintre pacienți, 35 au fost transportați spre unităţi sanitare din străinătate, însă cinci au decedat, unul în Marea Britanie, unul în Israel, doi în Olanda şi unul în drum spre Elveţia. În 11 zile de la tragedie au decedat, în total, 21 de persoane, numărul victimelor ajungând, marţi, la 48. În spitalele din Capitală mai erau internate, marţi, 76 de persoane rănite în incendiul din clubul „Colectiv“, dintre care 24 în stare critică și gravă, alţi 30 de pacienţi fiind spitalizaţi în unităţi sanitare din Marea Britanie, Belgia, Olanda, Austria, Israel, Norvegia, Elveţia şi Germania.