Prognoza meteo: Ploi abundente în noiembrie, ger năprasnic în ianuarie

Administraţia Naţională de Meteorologie a făcut publică prognoza pentru următoarele trei luni. În noiembrie va fi o vreme caldă, cu ploi abundente, în decembrie vom avea ploi, lapoviţe şi ninsori, iar ianuarie va veni cu ger şi ninsori abundente. Temperaturile ar putea scădea sub minus 30 de grade Celsius in timpul noptii, in luna ianuarie, a afirmat vineri Florinela Georgescu, directorul executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie, într-o videoconferință organizată de Ministerul de Interne. În luna noiembrie, temperaturile medii vor avea valori peste normalul climatologic în sud, sud-est şi local in vest şi vor fi apropiate de normal în celelalte regiuni ale României. Cantitățile totale lunare de precipitaţii vor fi excedentare în cea mai mare parte a ţării, exceptând areale restrânse din vest şi sud, unde vor fi apropiate de mediile multianuale.

În decembrie, temperatura medie lunară a aerului va avea, în general, valori apropiate de media multianuală. Precipitaţiile totale lunare vor fi local excedentare în regiunile centrale, estice şi sud-estice şi apropiate de mediile climatologice în restul teritoriului. Nu este exclus să se înregistreze temperaturi extrem de scăzute avertizează meteorologii.

În ianuarie, temperatura medie lunară va avea valori sub media climatologică de -2,1 grade Celsius, local, în nordul şi centrul ţării şi apropiate de normal în celelalte regiuni. Precipitatiile totale lunare vor avea o tendinta spre excedent in regiunile centrale si local in cele vestice, iar in restul tarii vor putea fi apropiate de mediile multianuale.

"În ianuarie, luna in care nopțile sunt cele mai reci, putem avea temperaturi sub minus 30 de grade", spune meteorologul Florinela Georgescu.

Estimările sezoniere sunt realizate de către Centrul European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia și au un grad de realizare de aproximativ 60%. Este estimată distribuția temperaturilor medii lunare, precum și distribuția cantităților lunare de precipitații, iar fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.