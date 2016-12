Românii s-au săturat de campaniile electorale

09:01:25 / 29 Septembrie 2015

Alegeri in aceiasi zi

De acord ,iar localele sa fie la jumatatea celor parlamentare , nici un ales sa nu aiba dreptul la mai mult de 2 mandate. Este mult mai bine ca presedintele ales sa fie din partidul care are majoritate parlamentara ,conlucrarea dintre institutii va fi mai buna.Orice presedinte chiar daca va afirma ca el este “presedintele tuturor cetatenilor romani” ne va minti el nu va putea sa se dezica niciodata de partidul care l-a ajutat sa castige alegerile de conceptia sa politica . Sistemul democratic din Statele Unite il consider cel mai bun .Presedintele statului este si seful guvernului,oamenii stiu ca acesta este reprezentantului partidului care a castigat alegerile.Din pacate la noi fie ca a fost Iliescu sau Basescu fiecare si-a aparat interesele partidului sau,iar cel mai rau pentru tara a fost atunci cand presedintele nu a provenit din partidul care a castigat alegerile. Alegeri anticipate nu.Tara merge in directie buna ,practic programul indeplinit de PSD este de sorginte liberala si a fost stabilit de USL in 2012.Daca facem anticipate ce castigam ce noutati vor aduce liberalii cu ce specialisti vin la guvernare - le trebuie un an pana sa se desmeticeasca cu ce au de facut si cu impartirea functiilor.Asta este democratia PSD-ul are majoritate daca liberalii reusesc sa rastoarne guvernul in mod democratic este dreptul lor daca nu sa astepte alegerile din 2016 si sa se pregateasca temeinic.