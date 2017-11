Semnificație istorică: Trump se va întâlni cu Putin în Vietnam

Președintele american, Donald Trump, a sosit duminică în Japonia, prima etapă a unui vast turneu asiatic dominat de amenințarea nucleară nord-coreeană și în cursul căruia se va întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin, transmite AFP. Avionul prezidențial Air Force One a aterizat la orele dimineții pe baza militară americană Yokota, la circa 40 de kilometri vest de Tokyo. Însoțit de Melania, soția sa, președintele american a coborât scările sub un soare strălucitor după care a salutat minute îndelungate mulțimea care îl aștepta pe pista aeroportului. Are vreun mesaj pentru nord-coreeni în ajunul acestui turneu în Asia? "Cred că sunt oameni foarte buni, sunt muncitori, mult mai călduroși decât ce gândește toată lumea", le-a explicat el jurnaliștilor la bordul Air Force One.

"Sper că totul se va aranja pentru toată lumea", a mai spus el, anunțând că urmează să aibă o întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin, cu prilejul unui summit regional prevăzut în Vietnam.

"Cred că este prevăzut să mă întâlnesc cu Putin", le-a declarat Donald Trump jurnaliștilor la bordul avionului prezidențial. "Dorim ajutorul lui Putin în legătură cu Coreea de Nord", a adăugat el. Președintele Statelor Unite își va începe vizita în arhipelagul nipon cu o partidă de golf cu premierul japonez, Shinzo Abe.

Cei doi lideri, care au recurs deja la această "diplomație a golfului", în februarie, în Florida, vor fi însoțiți de jucătorul profesionist Hideki Matsuyama. Partidă are o semnificație specială pentru Shinzo Abe. În urmă cu 60 de ani, bunicul său, Nobusuke Kishi, prim-ministru la acea dată, a împărtășit bucuriile golfului cu un alt președinte american, Dwight Eisenhower.