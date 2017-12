10% din medicamentele din țările în curs de dezvoltare - contrafăcute sau de calitate inferioară

Produsele medicale contrafăcute și medicamentele de calitate inferioară reprezintă 10% din piața farmaceutică din țările în curs de dezvoltare, potrivit unui raport publicat marți seară de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), informează DPA.

Această agenție a ONU, al cărei sediu se află la Geneva, afirmă că cele mai frecvent utilizate produse medicale fără licență și de o calitate inferioară standardelor acceptate sunt medicamentele împotriva malariei și antibioticele administrate contra pneumoniei, însă această problemă afectează întregul domeniu medical, de la tratamentele anticancer și până la contraceptive.

Determinarea acestui procent estimativ de 10% are la bază peste 100 de cercetări științifice despre calitatea medicală din 88 de țări în curs de dezvoltare, în cadrul cărora au fost analizate peste 48.000 de probe medicale.

"Este inacceptabil", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, referindu-se la rezultatul acestui raport. El a lansat și un apel comunității internaționale, cerându-i să coopereze pentru a stopa producția și traficul internațional cu astfel de produse.

Produsele medicale contrafăcute sau de calitate inferioară provoacă nu doar maladii și chiar decese, ci contribuie și la proliferarea bacteriilor care sunt rezistente la antibiotice.

OMS a început să colecteze rapoarte oficiale guvernamentale referitoare la aceste produse în anul 2013.

De atunci, OMS a primit 1.500 de rapoarte despre cazuri de medicamente contrafăcute și de calitate inferioară, 42% dintre ele provenind din Africa subsahariană, 21% din cele două Americi și 21% din Europa.

Potrivit calculelor făcute de cercetătorii de la Universitatea Edinburgh, cel puțin 72.000 de copii mor în fiecare an de pneumonie, din cauza unor antibiotice contrafăcute sau care au o calitate sub standardele acceptate.

Aproximativ 116.000 de decese cauzate de malarie ar putea fi provocate în fiecare an de medicamente necorespunzătoare distribuite în țările subsahariene, potrivit unui studiu separat, realizat de cercetătorii de la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Potrivit Reuters, medicamentele contrafăcute conțin doze incorecte de substanță activă, ingrediente nepotrivite sau se remarcă prin lipsa completă a substanței active. În același timp, un număr îngrijorător de mare de medicamente autorizate nu îndeplinesc standardele de calitate din cauza mai multor factori, inclusiv din cauza depozitării lor în condiții neadecvate.

OMS afirmă că medicamentele contrafăcute reprezintă o amenințare tot mai mare, în contextul în care creșterea comerțului farmaceutic, inclusiv prin intermediul vânzărilor pe internet, reprezintă "o ușă deschisă" în fața unor produse toxice.

Întrucât comerțul cu astfel de medicamente ajunge la aproape 300 de miliarde de dolari în țările sărace și în curs de dezvoltare, acest lucru înseamnă că vânzările de medicamente contrafăcute sau care au o calitate inferioară reprezintă deja o afacere de aproape 30 de miliarde de dolari.