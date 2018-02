10.000 DE EURO pentru toţi copiii născuţi după 1 IANUARIE 2018?!

19:30:51 / 11 Februarie 2018

Pentru prostime!

Mare este gradina Domnului! Cum altfel ar incapea in ea atitea parlamentari / analfabeti functionali? Cum ar functiona o asemenea legea si mai ales in folosului cui?! Si fara a intra in detalii relativ tehnice, ce ar insemna 10.000 Euro dupa 18 ani? Pai .... sa ne spuna ilustri initiatori ce inseamna azi livretele CEC de 5000 lei emise pana in 1990 ! Care era puterea de cumparare in 1990 si ce poti achizitiona azi cu echivalentul in RON si cu dobanzi cu tot?.... In fapt o alta balarie cu scopul de a creea o noua institutie bugetofaga pentru satisfacerea clientelei de partid....iar prostimea sa puna botul iar altii- nu spunem cine!- sa se puna pe facut copii in asteptarea unei viitoare pomeni de stat1 Aleluia!