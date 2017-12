150.000 de pomi fructiferi plantaţi în trei ani

RESPONSABILIZARE PRIN PLANTARE La sfârşitul anului 2010, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) demara un nou program unicat în România: reînfiinţarea livezilor dobrogene. În perioada comunistă, la nivelul judeţului Constanţa existau numeroase livezi întinse pe sute de hectare. După Revoluţia din 1989, livezile au fost distruse, fie voit, pentru a pune mâna pe terenuri, fie pentru că pur şi simplu au fost abandonate şi nimeni nu s-a mai interesat de ele. La 20 de ani de la Revoluţie, conducerea CJC a considerat că poate investi banii contribuabililor în revigorarea livezilor, astfel că, în noiembrie 2010, consilierii judeţeni au aprobat Hotărârea nr. 300 privind „Programul judeţean de cercetare şi refacere a plantaţiilor de pomi fructiferi”, ce urma să se desfăşoare în perioada 2011-2013. Evident că programul nu putea fi pus în aplicare decât în parteneriat cu autorităţile locale, dar şi cu implicarea elevilor din fiecare comună. „Prin acest program dorim să responsabilizăm şi copiii, de la faza de a planta un pom fructifer până la cea de a-l întreţine, de a-l uda, a-i face tratamentele necesare şi până la rod. Consider că acest program are un rol educativ foarte mare pentru că este normal ca ei să fie conştienţi că fiecare lucru din lumea asta trebuie să fie muncit şi îngrijit. De asemenea, acest program are un rol benefic şi pentru noi, ca adulţi. Noi vom continua astfel de programe, care sper să aibă efecte benefice pe termen scurt, mediu şi lung, care vor contribui la dezvoltarea şi formarea civică”, declara în 2010 preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.

ZECI DE MII DE POMI FRUCTIFERI PLANTAŢI ÎN JUDEŢUL CONSTANŢA Acţiunile de plantare a pomilor fructiferi s-au desfăşurat în curţile unităţilor de învăţământ, ale bisericilor şi ale primăriilor. Mai mult decât atât, prin demararea programului sus-amintit, CJC a venit în sprijinul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Valu lui Traian, de unde au fost achiziţionaţi puieţii de pomi fructiferi. „În cei trei ani cât s-a derulat programul de refacere a livezilor, la nivelul judeţului Constanţa au fost plantaţi, pe o suprafaţă de 236 de hectare, peste 150.000 de pomi fructiferi (meri, caişi, piersici, cireşi, peri) cumpăraţi de la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Valu lui Traian. Până în anul 2010, când s-a început efectiv plantarea de pomi fructiferi, la nivelul judeţului nu a existat niciun alt program similar”, a declarat directorul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa, Adrian Gâmbuţeanu, Regie aflată în subordinea CJC, care a coordonat acest program. În cei trei ani, preşcolarii şi elevii au participat la programul CJC de refacere a livezilor. „În comuna Independenţa au fost plantaţi 1.700 de pomi fructiferi. 650 de puieţi au fost plantaţi la mănăstirea de la Dumbrăveni, în timp ce 1.050 de puieţi de pomi fructiferi au fost plantaţi la şcoala şi biserica din localitatea Independenţa. Programul CJC a avut un impact deosebit în rândul elevilor şi preşcolarilor, care au fost foarte bucuroşi să participe la acţiunile de plantare. Mai mult decât atât, elevii au avut grijă în tot acest timp de pomii pe care i-au plantat. Bineînţeles că o parte dintre puieţi nu s-au prins, însă cei care au rezistat intemperiilor vor da în acest an şi primele fructe. Imediat după acţiunile de plantare cu elevii şi preşcolarii, la sediul Primăriei am primit mai multe solicitări din partea locuitorilor comunei, care au dorit şi ei pomi fructiferi pe care să îi planteze în propriile gospodării”, a declarat primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan. Acesta este doar unul dintre programele CJC, pe care Ministerul Agriculturii şi alte primării din ţară s-au arătat interesate să îl preia şi care face obiectul unui dosar al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.