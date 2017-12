18.924.220 de alegători înscrişi în Registrul electoral

18:02:24 / 07 Octombrie 2016

MANIPULARILE

Citind articolul constat si de asta data minciunile crase si nerusinate ce sunt vehiculate de 26 de ani de la lovitura militara de stat din decembrie 1989 , impuse si coordonate direct , continuu si la bunul plac al celor care ne conduc din afara tarii de cand nu mai avem -independenta, suveranitate si mostenirea pamantului stramosesc., Daca doriti sa va apreciem scriti concret la ziar cati dintre cei cu drept de vot de 18.924.220 electori inscrisi in listele electorale sunt : - 1 - IN ROMANIA - 2 - IN DIASPORA PE TARI : - Moldova -Spania -Italia -Anglia -Germania, etc. Deci ,ADUNATE cele 2 cifre trebue sa corespunda cu cifra totala vehiculata ,dar niciodata in cei 26 de ani nu a fostexprimat adevarul matematic, Sunt indignat si ma intreb dece se fac zeci de sectii de votare , deoarece din cei 4- 5 milioane romani ce reprezinta FORTA ACTIVA -35 ani- 55 ani-ce lucreaza in toata lumea doar 2.380 de cetateni s-au inscris pe listele electronice electorale pentru a-si manifesta dorinta de vot din decembrie 2016...?????? Constat ca poporul roman s-a saturat de atatea INFORMATII MINCINOASE si MANIPULATORII care nu au frica nici de Dumnezeu si nici de CATUSE./ Daca AEP are in evidenta doar un numar de 609.962 de romani cu domiciliu sau resedinta in alte tari ma intreb cum pe Iohanis l-au votat in diaspora aproape 2 milioane de romani ????? Numai cine fura un ou sau un porumb este -HOT- si CORUPT- iar MANIPULATORII, FALSIFICATORII sunt OAMENII CINSTITI si numai ei pot conduce o colonie DISTRUSA,DEMOLATA,VANDUTA, TRADATA si DISCREDITATA ZI DE ZI DE CATRE TRADATORII INTERNI< EXTERNI SI CEI PUTERNICI