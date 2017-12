23 de ani de detenţie pentru turcul care a omorât un polițist

Omul de afaceri turc Abdullah Atas, care a accidentat mortal un poliţist in urmă cu doi ani, a fost condamnat la 23 ani de închisoare. Sentinţa nu este definitivă. În noaptea de 2 spre 3 august 2015, turcul, care conducea beat, a intrat intenţionat cu autoturismul într-unul dintre agenţii de la Rutieră care au încercat să-l oprească. Poliţistul Gheorghe Ionescu, zis Dulăul, a murit trei săptămâni mai târziu la spital. 23 de ani şi sase luni de detenţie a primit Abdullah Ataş, omul de afaceri turc care l-a accidentat în 2015 pe poliţistul Gheorghe Ionescu. Acesta a murit ulterior din cauza rănilor. Tribunalul Bucureşti l-a găsit vinovat pe turc pentru pentru omor calificat, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi părăsirea locului accidentului. În plus, turcul trebuie să plătească daune de 400.000 de euro familiei poliţistului şi 88.000 de euro, Poliţiei Rutiere. Decizia nu este însă definitivă.

În noaptea de 2 spre 3 august 2015, în jurul orei 3 dimineaţa, în nordul Capitalei, un echipaj de poliţie rutieră a încercat să oprească autoturismul turcului. Acesta a încetinit, apoi, în ultimul moment a accelerat şi l-a izbit în plin pe poliţistul Gheorghe Ionescu. Agentul a fost târât pe capotă pe o distanţă de peste 300 de metri, apoi a fost aruncat pe şosea. Abdullah Atas băuse într-un club şi avea o alcoolemie de aproape 1,6 la mie. El şi-a continuat goana trei kilometri până când a intrat într-un gard. A doua zi a fost arestat.

După accident, poliţistul a fost dus la spital şi operat, însă a murit pe 21 august 2015. Gheorghe Ionescu avea 44 de ani şi lucra de 23 de ani în poliţie. A fost înmormântat cu onoruri militare.

Abdulah Ataş, poreclit “Regele veiozelor”, avea o afacere cu obiecte de iluminat.