28.000 de artificii confiscate la Constanța!

21:40:31 / 01 Ianuarie 2016

artificii de tort

vad acolo artificii de tort. absolut banale. Si astea au nevoie de autorizatie de la ISU ? hai ca e prea de tot. Ce urmeaza : sa obtina autorizatii de la ISU si biserica pentru lumanari ? si cofetariile pentru lumanarile cifre festive ? Am si eu o intrebare : METRO CASH & CARRY vand artificii de tort tot timpul anului. Au si ei autorizatie de la ISU ? nU PREA CRED. ... aia de la Eden Confiscate Primo si Histria au AUTORIZATIE DE LA ISU ? normal ca nu ! De fapt nu au nici factura pe ele ! De la Colectiv se cam abuzeaza cu aplicarea legii. Artificiile alea eisfontaine in toata europa se vand ca tigarile : scrie pe eticheta instructiunile si interdictia vanzarii lor catre minori si sunt la liber in orice magazin. NUMAI LA NOI VINE ISU SI LE CONFISCA ! MI-E LEHAMITE DE TARA ASTA ...