30 de proverbe care te vor face să te simţi mai bine! Garantat!

Poate nu crezi în proverbe şi zicători. Astăzi se numesc “citate motivaţionale”, dar tot vorbe de înţelepciune populară sunt şi tot lecţii de viaţă adevărată conţin. Everydaypowerblog a selectat pentru tine 30 de proverbe chinezeşti uimitoare despre viaţă şi dragoste, care te-ar putea ajuta atunci când viaţa pare că dă numai şuturi, iar toţi cei din jur poartă măşti trădătoare.

Citeşte cu mintea deschisă aceste 30 de proverbe şi te vei simţi mai bine! Garantat!



1. Cel care întreabă este prost pentru 5 minute, dar cel care nu întreabă rămâne prost pentru totdeauna.

2. Dacă vrei un an de prosperitate, cultivă grâu. Dacă vrei 10 ani de prosperitate, plantează copaci. Dacă vrei 100 de ani de prosperitate, investeşte în oameni.

3. Dacă eşti răbdător într-un moment de mânie, vei scăpa de sute de zile de întristare.

4. În loc să blestemi întunericul, mai bine aprinzi o lumânare.

5. Mai bine un diamant cu defect decât o piatră perfectă.

6. O pasăre cântă nu pentru că are un răspuns, ci pentru că are un cântec.

7. Florile lasă puţin din parfumul lor pe mâna care le dăruieşte.

8. O carte face cât un lingou de aur.

9. O carte este ca o grădină purtată în buzunar.

10. Viaţa unui copil este ca o bucată de hârtie pe care fiecare persoană lasă un semn.

11. O bijuterie nu poate fi lustruită fără frecare, nici omul nu se perfecționează fără încercări.

12. Nu vă fie teamă să creşteţi încet, temeţi-vă doar să staţi pe loc.

13. Un bărbat ar trebui să-şi aleagă un prieten care e mai bun decât el însuși. Există o mulțime de cunoștințe în lume, dar foarte puțini prieteni adevărați.

14. Dacă vrei fericire pentru o oră, trage un pui de somn. Dacă vrei fericire o zi, du-te la pescuit. Dacă vrei fericire pentru o lună, căsătoreşte-te. Dacă vrei fericire pentru un an, moşteneşte o avere. Dacă vrei fericire toată viaţa, ajută-i pe alţii.

15. Am auzit și am uitat. Văd și îmi amintesc. Fac și înțeleg.

16. Dacă stai drept, nu te teme de o umbră strâmbă.

17. Dragostea nu este despre posesie, ci despre apreciere.

18. Evenimentele viitoare îşi aruncă umbra înaintea lor.

19. Toate lucrurile sunt dificile înainte să fie uşoare.

20. Un picior drept nu se teme de un pantof strâmb.

21. O carte bună ţi-e un prieten bun.

22. Timpul înseamnă bani, dar e foarte greu ca cineva să folosească bani pentru a obţine timp.

23. Cu prietenii adevăraţi lângă tine, chiar şi apa pe care o beţi împreună este suficient de dulce.

24. Oportunitatea bate la ușă o singură dată.

25. Nu îţi constrânge copiii să înveţe ce ai învăţat tu, s-au născut în alte timpuri.

26. Dacă puterea ta este mică, nu căra poveri grele. Dacă cuvintele tale sunt fără rost, nu da sfaturi.

27. A-ţi uita strămoşii înseamnă a fi un pârâu fără o sursă, un copac fără radacini.

28. Fă-i fericiţi pe cei care îţi sunt aproape şi cei care sunt departe vor veni.

29. Cel care depinde de el însuși va obține cea mai mare fericire.

30. O generaţie plantează copaci şi alta se bucură de umbra lor.