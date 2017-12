44 de etape de suspendare pentru bătăușii de la Spicul Horia!

Așa cum a anunțat cotidianul „Telegraf” în numărul său din 12 iunie, meciul Spicul Horia - Dacia Mircea Vodă, din etapa a 22-a a Campionatului Judeţean de fotbal (Liga a V-a), Seria Nord, s-a întrerupt în minutul 35, la scorul de 1-1, pentru că arbitrul de centru Valentin Gheorghe a fost lovit de doi jucători ai gazdelor, Cristea Cosmin și Șeitan Gică, ultimul fiind chiar căpitanul echipei! Comisia de Disciplină din cadrul AJF Constanța a judecat cazul și a dictat suspendări drastice pentru cei doi agresori. Pentru injurii la adresa arbitrului și lovirea acestuia cu palma peste față, Șeitan a fost suspendat pentru 24 de jocuri și sancționat cu o penalitate sportivă de 200 lei. La rândul său, pentru piedica pusă arbitrului, lovirea cu pumnul peste față și lovirea cu picioarele în zona coastelor și în cap în timp ce acesta era căzut la pământ, Cristea a fost suspendat pentru 20 de jocuri și sancționat cu o penalitate sportivă de 100 lei. Jocul a fost omologat cu scorul de 3-0 pentru echipa Dacia Mircea Vodă, iar echipa Spicul Horia a fost sancționată cu o penalitate sportivă de 300 lei.

ETAPA A 24-A DIN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Duminică, în Campionatul Judeţean de fotbal, va avea loc etapa a 24-a, antepenultima din acest sezon. Iată programul partidelor (ora 11.00): SERIA NORD: Gloria Seimeni - Sportul Tortoman (se joacă la Dunărea, de la ora 14.00); Viitorul Tîrguşor - Recolta Nicolae Bălcescu; Spicul Horia - Viitorul Cuza Vodă; Viitorul Fîntînele - Ulmetum Pantelimon; Dunaris Topalu - Dacia Mircea Vodă (14.00). Întâlnirea Voinţa Săcele - Dunărea Ciobanu a fost amânată. Meciul Pescăruşul Gîrliciu - Pescarul Ghindăreşti nu se dispută, pentru că formația oaspete s-a retras din campionat.

SERIA SUD: Voinţa Cochirleni - Speranţa Nisipari; Castelanii Castelu - Sport Prim Oltina (se joacă la Nisipari, de la ora 14.00); Viitorul Cobadin - AS Independența; AS Ciocîrlia - AS Carvăn (17.00). Trophaeum Adamclisi stă. Jocul CS Peştera - Danubius Rasova a fost amânat. Partida Inter Ion Corvin - Marmura Deleni nu se dispută, pentru că echipa oaspete s-a retras din campionat.

SERIA EST: Luceafărul Amzacea - Farul Tuzla; Voinţa Siminoc - Olimpia Constanța (se joacă la Murfatlar, de la ora 14.00); Fulgerul Chirnogeni - Viitorul Mereni; AS Bărăganu - CS II Agigea (se joacă la Lanurile, de la ora 14.00); GSIB Mangalia - Gloria Albeşti (teren GSIB); Viitorul Pecineaga - Atletic 2 Mai; Oil Terminal Constanţa - Şcoala de Fotbal Mangalia.