47 condamnări definitive! Toate persoane cu ștaif, una din Constanța!

La un scurt bilanț pe luna martie, Direcția Națională Anticorupție a numărat nici mai mult, nici mai puțin de 47 de condamnări definitive prin 19 hotărâri judecătorești. Printre persoanele condamnate figurează două persoane cu funcție de conducere la o companie de stat, un şef de finanțe publice locale (oraș), un notar, un primar comună, doi ofiţeri poliție, doi angajaţi tribunal, două cadre didactice. Pedepsele dispuse de judecători faţă de cei 47 inculpaţi variază între 5 ani şi 6 luni de închisoare şi 1 an şi 6 luni cu amânare. „Având în vedere că, în multe cazuri, între pronunțarea deciziilor, motivarea acestora și transmiterea acestor decizii de către instanțele de judecată, în format electronic, se înregistrează o anumită diferență de timp, D.N.A. a decis publicarea unor informări cu privire la soluțiile de condamnare definitive, la momentul pronunțării acestora, sub formă de comunicate de presă. În acest fel, D.N.A. răspunde cerinței de informare a opiniei publice asupra întregului proces penal în cazuri de mare corupție, inclusiv asupra finalității dosarelor trimise spre judecare“, se arată în informarea de presă, publicată pe site-ul DNA.

Cât privește condamnarea persoanei din Constanța, este vorba de un cadru universitar, Gabriela Lilios, care a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de 1 an de la momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat pentru săvârșirea infracțiunilor de: influențare a declarațiilor și instigare la favorizarea făptuitorului. „Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata are obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă, pe o perioadă de 60 de zile, la Căminul Pentru Persoane Vârstnice Constanța, din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială sau la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța. Obligă inculpata la plata cheltuielilor judiciare către stat, ocazionate de desfășurarea procesului penal,în cuantum de 4.850 lei“, se arată în comunicatul de presă din 29.03.2018.