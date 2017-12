62% dintre români vor să arunce mai mult cash în 2017

09:24:23 / 23 Iunie 2017

Ce crezi ca inteleg 90% din cei cativa care mai citesc ziarul asta ...

... cand le spui in titlu ca romanii arunca cash-ul? crezi ca cineva se gandeste la bani si nu la sortimentul de branza cu nume asemanator? crezi ca cineva ia expresia a arunca in sens economic, asa cum ai intentionat tu ? stiu ca articolul apare in sectiunea Economic, insa tot romanul se pricepe la politica si economie asa ca va fi citit de oameni simpli care vor trage concluzia ca e ceva in neregula cu branza asta cash si nu o vor mai cumpara de la piata ...