8 motive pentru care ar trebui sa gatesti acasa

Stiu ca in ziua de astazi este mult mai comod sa comanzi de la restaurant chiar si felurile preferate de mancare. Dar mizez pe faptul ca nu trebuie sa fii un bucatar desavarsit si priceput pentru a-ti gati acasa.

Daca esti doar la inceput de drum in ceea ce priveste gatitul, gasesti retete de mancare pe blogul Retete.Online. Toate retetele prezentate pe blog sunt simple, cu ingrediente la indemana oricui si numai bune de incercat acasa.

Deci, dupa cum sigur ti-ai dat seama inca din titlu, prin intermediul acestui articol te provoc sa incepi sa gatesti acasa. Te voi ajuta cu cateva sfaturi utile, mai exact cu pasii pe care trebuie sa ii urmezi pentru a te apuca de gatit. Totodata, iti voi spune si care sunt motivele pentru care ar trebui sa faci acest lucru.

Primii pasi ca sa te apuci de gatit acasa

Pentru unii oameni, gatitul acasa nu reprezinta altceva decat o corvoada. Fie din cauza ca procedeul in sine li se pare complicat, fie pentru ca au o alternativa mai buna.

Totusi, gatitul acasa ar putea sa se transforme intr-o activitate placuta, chiar si pentru cei mai comozi si nepriceputi oameni. Lasand la o parte asa-zisele impedimente pe care fiecare si le-a creat in privinta gatitului, acest procedeu poate fi realizat cu usurinta.

In acest sens, am selectat o serie de pasi pe care ii poti parcurge daca vrei sa te apuci de gatit acasa. Acestia iti vor fi de folos in cazul in care esti incepatoare si te vor ajuta sa intelegi „principiile bucatariei”.

1. Urmareste emisiuni si bloguri culinare

Emisiunile si blogurile culinare iti pot fi de un real folos, pentru a vedea cum gatesc unii bucatari celebri. Sau pur si simplu, persoane pasionate de bucatarie, cum este cazul blogului Retete.Online.

Urmarind astfel de emisiuni sau bloguri, iti poti nota ingredientele unei retete noi, precum si modul de preparare. Iar cand te simti suficient de pregatita, o poti incerca cu incredere.

Cu siguranta nu poate sa iasa nimic rau, daca respecti pasii si cantitatile indicate.

2. Cumpara-ti carti de gatit, cu ilustratii

Daca ti se pare mai usor, poti sa apelezi la carti de gatit, care au si ilustratii. Ideea este aceeasi: de a te convinge sa incerci.

Daca vrei sa iti cumperi o asemenea carte, iti sugerez sa o rasfoiesti inainte de a o achizitiona. In acest fel vei vedea ce retete prezinta. Se poate sa ti se para mult prea complicate, iar in cazul acesta ar trebui sa cauti alta carte, cu retete mai simple.

3. Urmareste retete video de pe youtube

Daca in cazul tau procesul de invatare se realizeaza pe cale vizual-auditiva, apeleaza cu incredere la video-urile de pe youtube. Gasesti o multime de astfel de filmulete in care sunt prezentate diverse retete, dar si pasii de realizare.

Iti pot fi de folos mai ales atunci cand gatesti reteta, pentru a compara rezultatul tau cu cel din video.

Un alt avantaj al acestor filmulete este ca urmarind unul, inevitabil dai peste alte cateva retete asemanatoare. Astfel, ai sansa de a descoperi cu usurinta alte si alte retete noi. Deci, ai de unde alege!

4. Cumpara si pastreaza in camara cateva ingrediente „de baza”

Niciodata sa nu iti lipseasca din camara sau din bucatarie cateva ingrediente pe care orice bucatar le numeste „de baza”, esentiale. Este vorba despre condimente, precum: sare, piper, rozmarin, coriandru, curry, cimbru, oregano.

Tot in categoria ingredientelor esentiale se incadreaza si: ulei, ceapa, usturoi, cartofi, morcovi, pasta de ardei, bulion (sau rosii proaspete). Aceste ingrediente, plus condimentele, pot fi folosite ca baza pentru o multime de retete.

5. Incepe sa gatesti retete usoare

Nu te complica cu retete complexe, cu multe ingrediente si tehnici de gatit. Cel mai probabil aceste retete vor fi un esec total, ceea ce inseamna ca iti vor taia din elan.

Scopul este sa te obisnuiesti treptat cu gatitul. Pentru asta trebuie sa incepi cu retete simple, care sa nu iti dea prea multe batai de cap. Si, in acelasi timp, sa te faca sa prinzi drag de bucatarie.

8 motive pentru care ar trebui sa gatesti acasa

Foto: unsplash.com

Iti propun sa gatesti acasa, deoarece acest lucru nu poate decat sa iti ofere cateva avantaje „de nerefuzat”. Ba chiar pot sa sustin ca nici nu exista dezavantaje atunci cand vine vorba de gatitul in casa.

Poate doar faptul ca uneori necesita destul de mult timp. Dar poti gasi retete rapide, care sa nu te tina prea mult in bucatarie.

In cele ce urmeaza iti voi prezenta 8 dintre cele mai convingatoare motive pentru care sa te apuci de gatit acasa.

1. Economisesti bani

Nu ai fi crezut, dar gatitul in casa te ajuta sa economisesti bani. Poti sa faci un calcul simplu, dupa ce te intorci de la cumparaturi cu ingredientele de care ai nevoie pentru o mancare. Vei vedea ca bonul de casa va contine o suma mai mica decat cea pe care ai fi cheltuit-o daca comandai acelasi preparat de la restaurant.

Apoi, mai trebuie sa adaug faptul ca de multe ori nu mananci doar o data dintr-un fel de mancare. Adica, din mancarea gatita acasa poti sa mananci de 2 – 3 ori. Iar costurile pentru prepararea ei pot sa fie echivalente cu comandarea unei singure portii de mancare de la restaurant.

2. Iti creezi o alimentatie echilibrata

Atunci cand gatesti acasa, poti sa alegi ingredientele pe care sa le folosesti, cantitatile lor, dar si a condimentelor. Altfel spus, ai o evidenta clara a ceea ce mananci.

Acest lucru nu poate decat sa te duca, in timp, la asa-numita alimentatie echilibrata.

3. Petreci mai mult timp in familie

Pe masura ce preparatele tale vor fi apreciate de cei dragi, iti vei dori sa le gatesti din ce in ce mai mult. Acest sentiment va aparea in urma multumirii celor dragi, facandu-te sa ai mai multa incredere in tine si in preparatele tale.

De asemenea, puteti gati impreuna o mancare preferata de toata familia. Chiar si cea mai simpla reteta, va avea un gust mai bun, daca este gatita cu drag, impreuna!

4. Mancarea gatita acasa este mai gustoasa

Incet, incet, dupa ce vei capata putina experienta, mancarea de la restaurant nu ti se va mai parea la fel. Mancarea cea mai buna si mai gustoasa, va fi cea pregatita de tine.

Ti se va parea ca mancarea ta are un gust mai proaspat, mai delicios, exact ca la mama acasa.

5. Iti dezvolta alte abilitati

N-o sa-ti vina sa crezi, dar odata ce vei simti ca te descurci in bucatarie, gatitul va deveni un hobby. Deci, de la activitatea dificila si impovaratoare care ti se parea la inceput, aceasta se va transforma intr-una placuta. Atat de placuta, incat iti vei dori sa o practici mereu.

In acest fel, vei intelege ca o activitate neplacuta initial, poate deveni opusul. Si, cel mai important, vei considera ca poti incerca si alte activitati care nu-ti faceau placere. Astfel, iti vei dezvolta alte abilitati.

6. Iti dezvolta creativitatea

Nimeni nu te obliga sa respecti intocmai retetele pe care vrei sa le gatesti. Acesta este farmecul gatitului acasa: iti ofera libertatea de a te juca cu ingredientele.

Poti renunta la un ingredient care nu iti place, inlocuindu-l cu cel preferat de tine. Sau poti adauga alte ingrediente in plus fata de cele din reteta initiala.

Procedand in acest fel, adica personalizand retetele, nu faci altceva decat sa inventezi si sa lucrezi la dezvoltarea propriei creativitati.

7. Gatitul acasa elimina stresul si te relaxeaza

Atunci cand gatesti, toata atentia ta se indreapta asupra acelei activitati si nu mai este distributiva. In acest fel, stresul este eliminat si daca iti face placere sa gatesti, simti ca te relaxezi.

8. Iti poti organiza programul cum doresti

Gatitul acasa te scuteste de alegerea preparatului preferat din meniul restaurantului, asteptare lui, mancarea si achitarea notei de plata. Poti folosi acest timp impreuna cu familia, relaxandu-va si/sau gatind impreuna.

De pe alta parte, nu mai este necesar sa faci un drum pana la restaurant sau sa platesti serviciul de delivery.