A fost descoperită cea mai tânără planetă observată vreodată

Kepler, telescopul orbital folosit de NASA pentru căutarea de noi planete în afara sistemului nostru solar, a descoperit ceea ce pare a fi cea mai tânără exoplanetă cunoscută care este complet formată, oferind noi informații cu privire la stadiile de formare a planetelor, conform unui studiu publicat în ultimul număr al revistei Nature. Această tânără exoplanetă, denumită K2-33b, are dimensiuni apropiate de cele ale planetei Neptun și o vârstă estimată între 5 și 10 milioane de ani. Conform NASA, această exoplanetă să află la o distanță foarte mică față de steaua sa, finalizându-și perioada de revoluție în doar cinci zile. La rândul ei, steaua-mamă a acestei planete se află la distanța de 500 de ani lumină față de Pământ.

Apropierea dintre K2-33b și steaua sa mamă (această planetă se află de zece ori mai aproape de stea decât planeta Mercur față de Soare) îi face pe astronomi să ia în considerare noi teorii cu privire la procesul de formare a planetelor. De obicei, planetele mai "bătrâne" sunt observate pe orbite mai apropiate de stelele-mamă, fiind neobișnuit pentru astronomi ca o planetă atât de tânără precum K2-33b să se afle atât de aproape de steaua sa. "Întrebarea la care răspundem este următoarea: Aceste planete au avut nevoie de timp îndelungat pentru a ajunge pe orbitele fierbinți din apropierea stelelor lor sau este posibil să se fi format direct pe astfel de orbite din proximitatea stelară. În acest caz, cel puțin, am ajuns la concluzia că astfel de planete pot să se afle încă de la început pe astfel de orbite", a susținut coordonatorul acestui studiu, astronomul Trevor David de la Caltech, Pasadena.

Se pot forma și alte planete

Observațiile în spectrul infraroșu realizate prin intermediul telescopului spațial Spitzer demonstrează că steaua pe orbita căreia se află această planetă este încă înconjurată de un disc protoplanetar în care se pot forma și alte planete. "Inițial, acest disc de materie și praf cosmic poate ascunde existența altor planete deja formate sau în curs de formare, însă după câteva milioane de ani praful se va risipi" noul sistem planetar devenind vizibil, conform lui Anne Marie Cody, de la NASA's Ames Research Center din Silicon Valley, California, care a participat la acest studiu. În urmă cu un an NASA anunța descoperirea unei planete și a unei stele foarte asemănătoare Terrei și Soarelui. Această planetă, denumită Kepler-452b, ar avea, conform astronomilor, vârsta de aproximativ 6 miliarde de ani - cu 1,5 miliarde de anii mai mult decât Soarele și Pământul. Conform NASA, steaua Kepler-452 are diametrul cu doar 10% mai mare decât Soarele, dar are aceeași temperatură. Această descoperire a fost cu atât mai importantă cu cât planeta respectivă se află la distanța potrivită față de steaua sa pentru a putea susține la suprafață apă în stare lichidă - o condiție necesară pentru existența vieții așa cum o cunoaștem noi.