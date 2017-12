A intrat cu mașina într-o stație de autobuz și a ucis cinci oameni!

Accident rutier cumplit petrecut luni dimineață în municipiul Brăila! Nu mai puțin de cinci persoane și-au pierdut viețile, după ce au fost efectiv spulberate de pe trotuar, de un autoturism scăpat de sub control, în timp ce se aflau într-o stație de autobuz... Scenele de groază au fost surprinse de o cameră de supraveghere amplasată în zonă, pe șoseaua Râmnicu Sărat. Imaginile cutremurătoare arată autoturismul condus cu viteză excesivă de un tânăr în vârstă de 27 de ani, din Brăila, intrând pe contrasens. Două vehicule evită în ultima clipă coliziunea cu mașina acestuia. După aproape 100 de metri parcurși pe sensul opus, conducătorul auto iese de pe șosea și ajunge pe trotuar, unde lovește în plin cinci oameni care se aflau în stația de autobuz. Victimele nu au avut nicio șansă de a se feri din calea mașinii care în clipele următoare se înfige în zidul unui imobil...

După cumplitul accident, apelurile prin linia 112 au început să curgă, iar la locul dezastrului s-au deplasat imediat mai multe ambulanțe, polițiștii de la Rutieră și pompierii militari. Din nefericire, cele cinci victime nu au mai putut fi salvate de medici. Patru dintre ele au murit la fața locului, iar a cincea la spital. Autoritățile au intervenit și pentru descarcerarea șoferului care a provocat nenorocirea. Acesta a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Galați.

ȘOFERUL CONSUMASE DROGURI În cursul după-amiezii de luni, dr. Mihail Iugulescu, directorul Spitalului Județean de Urgență Galați, a anunțat că tânărul de 27 de ani care a condus Renault-ul se afla sub influența stupefiantelor. "A fost testat pentru alcoolemie și pentru droguri și a ieșit pozitiv la testarea pentru droguri. Noi în zona Brăila - Galați facem doar alcoolemie la noi în laborator, astfel încât probele pentru droguri vor fi trimise la București, la Institutul de Medicină Legală, pentru toxicologie. La analizele care se fac cu bateria de teste UPU, testul pentru droguri a ieșit pozitiv pentru sânge și urină", a declarat dr. Iugulescu. Polițiștii de la Rutieră continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care teribilul accident rutier a avut loc.

CRIZĂ DE EPILEPSIE Se pare că tânărul de 27 de ani care a provocat accidentul ar fi suferit anul trecut o criză de epilepsie. Cu toate acestea, el deține un permis de conducere valid. Și asta pentru că o hibă legislativă nu prevede obligativitatea cadrelor medicale de a anunța reprezentanții Poliției cu privire la producerea unor astfel de episoade în cazul unor persoane ce dețin permise, în așa fel încât dreptul acestora de a șofa să fie suspendat. Dr. Mihail Iugulescu, directorul Spitalului Județean de Urgență Galați, a declarat: "Persoana în cauză a avut în cursul anului trecut o prezentare la noi, la Unitatea de Primiri Urgențe, cu o criză de epilepsie. Asta înseamnă că, probabil, ia tratament. Eu am încercat să discut cu el imediat după accident, dar era șocat. Nu am reușit să obțin de la el amănunte că ar fi făcut sau nu o criză de epilepsie. Nu cunoștea circumstanțele accidentului, dar faptul că el e un pacient care are așa ceva în antecedente ridică și supoziția asta, dacă nu cumva la volan s-a produs o criză de epilepsie și a pierdut controlul în urma acestui fapt. Nu avem informații că s-ar afla în baza de date a medicului de familie cu epilepsie", a completat dr. Iugulescu. Conform Agerpres, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Brăila, inspector principal Jenel Șogor, a declarat că "nu există la dosar o adresă oficială care să demonstreze că bărbatul ar fi diagnosticat cu epilepsie".

Vezi video aici:

https://youtu.be/KrM9mBBjfYI