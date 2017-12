A murit cântăreţul şi actorul australian Jon English

Cântăreţul şi actorul australian Jon English a decedat la vârsta de 66 de ani, după ce a suferit complicaţii în timpul unei intervenţii chirurgicale la inimă, informează publicaţia ”Sydney Morning Herald”. ”Suntem devastaţi şi în stare totală de şoc după această pierdere enormă şi neaşteptată”, a comunicat echipa de impresariat a cântăreţului de origine britanică, stabilit în Australia în anul 1961. ”Industria muzicală şi întreaga lume au pierdut un talent incredibil de mare. Nu putem fi consolaţi, ne va fi dor de el permanent”, precizează comunicatul. Actorul Simon Gallaher, prieten al lui Jon English, a declarat pentru postul australian ABC Radio că starul a decedat din cauza complicaţiilor produse într-o intervenţie chirurgicală pentru un anevrism aortic.

Jon English a emigrat în Australia cu părinţii la vârsta de 12 ani, devenind celebru în anii 1970, ca actor de film. Ulterior, s-a remarcat printr-o serie de hituri muzicale, printre care ”Words Are Not Enough”, ”Handbags and Gladrags”, ”Turn the Page” şi ”Hollywood Seven”. În anii 1990, Jon English a fost protagonistul sitcomului australian ”All Together Now”.