A murit regizorul Joseph Sargent

Recompensat cu patru premii Primetime Emmy şi patru trofee decernate de Sindicatul regizorilor americani (DGA), regizor al filmului „The Taking of Pelham One Two Three / Piraţii din metrou” din 1974, cineastul Joseph Sargent a murit la vârsta de 89 de ani. Cineastul american a încetat din viață în reşedinţa sa din Malibu, din cauza unor complicaţii generate de o maladie cardiacă.

Joseph Sargent a lucrat până la vârsta de 84 de ani. Printre cele mai cunoscute filme ale sale se remarcă producţii precum „Something The Lord Made / Ceva creat de Dumnezeu”, „Warm Springs”, „MacArthur”, „The Incident / Incidentul”, „Playing For Time”, „Miss Rose White”, „Miss Evers' Boys” şi „Love Is Never Silent”. Alături de soţia sa, Carolyn, a înfiinţat Deaf Theatre West şi Free Arts Clinic For Abused Children. A fost recompensat cu Genesis Award pentru filmul „The Last Elephant”.

Joseph Sargent a lucrat în ultimul deceniu ca profesor invitat la direcţia de programe din cadrul American Film Institute Conservatory din Los Angeles şi ca profesor de regie de film la Universitatea Pepperdine din Malibu. „Atunci când vine vorba de regia de film și de televiziune, dominaţia şi măiestria lui Joe în aceste domenii au fost legendare în ultimii 50 de ani”, a declarat Paris Barclay, preşedintele Sindicatului regizorilor americani. „Cu opt nominalizări DGA pentru producţii de televiziune, mai mult decât oricare alt regizor din această categorie, Joe Sargent a întruchipat excelenţa regizorală pe micul ecran. Nu i-a fost frică să îşi asume riscuri, fiind convins în sufletul său de faptul că publicul de televiziune merită să vadă poveşti de cea mai înaltă calitate”, a adăugat Paris Barclay.

Joseph Sargent, al cărui nume real a fost Giusseppe Daniele Sorgente, s-a născut în Jersey City. din statul american New Jersey. S-a înrolat voluntar în armata americană şi a luptat pe frontul din vestul Europei în al Doilea Război Mondial. După război, a început să studieze actoria la Actor's Studio din New York. A câştigat experienţă graţie unor producţii de televiziune, în care s-a implicat mai întâi ca actor, iar apoi ca regizor şi a colaborat la câteva seriale celebre, precum „Gunsmoke”, „Bonanza”, „Lassie”, „The Fugitive”, „Star Trek” şi „The Man From Uncle”. A câştigat primul său premiu Emmy regizând episodul-pilot al serialului „Kojak”, intitulat „The Marcus-Nelson Murders”. A câştigat celelalte trei premii Emmy pentru regia producţiilor „Love Is Never Silent”, „Caroline?” şi „Miss Rose White”.