A murit Scotty Moore, chitaristul din trupa lui Elvis Presley

Scotty Moore, chitaristul din trupa lui Elvis Presley, despre care Keith Richards, chitaristul de la The Rolling Stones, spune că este idolul său, încă de când l-a auzit cântând ”Heartbreak Hotel”, a murit în reşedinţa sa din Nashville, la vârsta de 84 de ani, informează nme.com. Moore l-a cunoscut pe Presley prin Sam Phillips, directorul casei de producţie Sun. Scotty Moore a fost cel care a cântat la chitară în trupa lui Elvis când legendarul artist a lansat prima sa piesă, ”That’s All Right (Mama)”, în 1954. Alături de basistul Bill Black, de toboşarul DJ Fontana şi de trupa de backing vocals The Blue Moon Boys, el a cântat împreună cu Elvis faimoasele piese ”Jailhouse Rock”, ”Blue Suede Shoes”, ”Mystery Train” şi ”Hound Dog”.

Scotty Moore a fost concediat de managerul Sam Philips, în 1964, după ce şi-a neglijat clauzele contractului cu casa de producţie Sun, lansându-şi un album solo, intitulat ”The Guitar That Changed The World”.Moore l-a reîntâlnit pe Presley în 1968, când cântăreţul a lansat seria TV ”68 Comeback Special”. Moore cânta atunci la chitara sa celebră, o Gibson Super 400. Moore a cântat şi cu alţi muzicieni celebri în afară de Presley, printre care Carl Perkins, Jeff Beck, Ringo Starr şi Ronnie Wood.