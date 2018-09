Academia de vară Atlantykron la Sci + Fi Fest

Sâmbătă, 15 septembrie, la orele 18.30, echipa de organizare Atlantykron va prezenta publicului Academia în cadrul Festivalului Sci + Fi Fest, găzduit de Biblioteca Națională din București. Alături de organizatori, vor fi prezenți și o parte dintre invitații speciali ai Academiei Atlantykron, precum jurnalistul de știință și profesorul Alexandru Mironov, cosmonautul Dumitru Prunariu, Prof. Dr. Teodor Vasile, matematicianul și specialistul în OZN Dan Farcaș, Prof. Dr. Leon Zăgrean, academicianul Nicolae-Victor Zamfir, scriitorii Aurel Cărășel, Sebastian Corn (Florin Chirculescu), Marian Truță, Cristian Teodorescu, Cristina Ghidoveanu, Dănuț Ungureanu. De asemenea, mai multe edituri specializate pe literatura SF vor avea standuri și își vor prezenta ultimele apariții.

În anul Centenarului, revista Știință & Tehnică invită pasionații de știință și de Science Fiction la cea de-a treia ediție a festivalului de știință și imaginație Sci+Fi FEST ! Evenimentul se desfășoară în weekendul 15-16 septembrie, la Biblioteca Națională din București, intrarea fiind liberă. Inițiat de revista Știință & Tehnică, Sci + Fi Fest este organizat de Primăria Capitalei prin Muzeul Municipiului București și Muzeul Național al Literaturii Române, alături de Ministerul Culturii și Identității Naționale și de Biblioteca Națională, iar echipa de organizare a Academiei Atlantykron asigură programul dedicat literaturii și artei SF.

Deoarece suntem în anul Centenarului, organizatorii își propun ca, sub sloganul „100 DE ANI DE CERCETARE ROMÂNEASCĂ”,să atragă atenția marelui public asupra zestrei de inovații pe care cercetătorii și inventatorii români le-au oferit lumii de-a lungul timpului, mesajul principal fiind că munca de cercetare românească are nu doar un trecut, ci și un viitor.

Programul Sci + Fi Fest va cuprinde, printre altele, expoziții interactive ale celor mai importante institute de cercetare din țară, expunerea celor mai noi și inedite tehnologii și gadgeturi de către start-up-uri și companii, show-uri de știință și ateliere creative pentru copii, prezentări și conferințe de popularizare a științelor și inovațiilor pe scena din atriumul Bibliotecii, lansări de carte SF și discuții cu scriitorii SF români în vogă, observații astronomice prin telescoape profesionale și multe alte surprize antrenante.

Programul Atlantykron din cadrul Sci + Fi Fest va avea loc pe toată durata evenimentului și va cuprinde conferințe, dezbateri și lansări de carte. Organizatorii activităților Atlantykron din cadrul Sci + Fi Fest vor fi Sorin Repanovici, coordonatorul general al Academiei Atlantykron și Adrian Bănuță, jurnalist și scriitor. ”Academia Atlantykron va aniversa, în 2019, 30 de ani de existență neîntreruptă. An de an, pe Insula Inelul de Piatră de la Capidava au trecut sute de organizatori, invitați și participanți. Atlantykron este un eveniment unic în lume, care a schimbat în bine viețile a mii de oameni. Chiar dacă Academia are loc, 10 zile pe an, pe insula de la Capidava, ne-am hotărât să organizăm și în alte locații școli de vară și evenimente cu marca Atlantykron, așa cum am făcut la Avrig sau cum facem acum. Consider că Sci + Fi Fest este cel mai potrivit eveniment din București care se poate intersecta cu spiritul Atlantykron”, declară Sorin Repanovici, coordonatorul Academiei Atlantykron.

În cadrul evenimentului va fi promovat concursul de roman SF cu tema Atlantykron, susținut de Mastercard, cu premii substanțiale, unice în istoria concursurilor de proză SF din România. Juriul este format din scriitorii și criticii literari Alexandru Mironov, Cătălin Badea Gheracostea, Marian Truță și Mugur Cornilă. De asemenea, în cadrul Academiei Atlantykron din acest an, Mastercard a susținut un concurs de proză scurtă, scrisă la fața locului, cu premii substanțiale, juriul fiind format din scriitorii Aurel Cărășel, Mihaela Muraru Mândrea și Cristina Ghidoveanu. Iată cine au fost câștigătorii: locul 1 - Cătălin Badea Gheracostea, locurile 2 și 3 - George Bragadireanu, mențiunea 1 - Marius Conu, mențiunea 2 - Adrian Bănuță. Aceste proze, alături de alte povestiri selectate de-a lungul timpului, vor fi incluse într-o antologie tipărită sub marca ”Atlantykron”.

De-a lungul celor 29 de ani de existență,ATLANTYKRONa inițiat mai multe tipuri de concursuri, care s-au desfășurat sub patronajul unor mari scriitori de science-fiction români. În anul 2014, inițiatorii fenomenului Atlantykron au realizat și publicat, prin intermediul editurii Nemira, Almanahul Anticipația „Atlantykron 25”, jumătate din el cuprinzând proze ale scriitorilor români de SF, care au fost și au creat pe această insulă. Anul 2015 a adus, pentru concursurile de literatură SF, cele mai mari premii din întreaga istorie a fenomenului ATLANTYKRON. Sponsorul pentru ultimele trei ediții ale concursului este MASTERCARD, aceasta fiind cea de-a cincea ediție în careMastercard sprijină acest demers.

Purtând genericul „Centenarium”, Academia Atlantykron este singurul eveniment de acest gen din România cu o tradiție de 29 de ani și, potrivit multor invitați speciali din străinătate, școală de vară de profil unică în lume. Inedita Academie, organizată în natură și departe de civilizația urbană, are ca scop accesul la cunoaștere al tinerilor și reunește experți de talie mondială (din care unii au primit premiul Nobel şi predau gratuit cursuri tinerilor interesaţi) și tehnologie de ultimă generație, pe o insulă care are mai puțin de 1 km2. Aici se desfășoară demonstrații științifice şi cursuri de artă sau de comunicare așa cum în nicio școală nu se predau, participanţii stând pe iarbă, sub cerul liber, sub stele.

Organizatorii ediției din acest an a Academiei Atlantykron au fost Fundația World Genesis din SUA, revista Știință și Tehnică și Asociația pentru Tineret și Evoluție în parteneriat cu Asociația pentru Inovație, Asociația de Studii Esoterice, Feng Shui și Terapii Complementare – Club UNESCO, Asociația Națională de Hipnoză Clinică Eriksoniană și Terapii Scurte, Centrul European de Educație Medicală și Asociația Culturală Adsum.