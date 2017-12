Academia Hagi, două titluri la Braşov Juniors Cup

Echipele de juniori ale Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“ au câştigat două titluri la categoriile de vârstă la care au participat, pierzând alte două finale. La turneul under 16, Academia Hagi (antrenor Mugurel Cornăţeanu) a intrat în posesia trofeului după ce a învins în marea finală pe Sportul Studenţesc, scor 3-2 (goluri Tudoran 2 şi Luduşan). Primul loc a fost adjudecat şi de formaţia under 15 (antrenor Vasile Mănăilă), învingătoare în finala cu Steaua Bucureşti, scor 2-0 (goluri Oarnă şi Manea). În schimb, echipele under 12 şi under 9 ale Academiei au fost învinse în finală cu acelaşi rezultat, 2-0, de ACS Kinder, respectiv Sportul Studenţesc. Campioană naţională în acest an, Academia Hagi 1999 s-a clasat doar pe locul 3 la acest turneu, după victoria cu 6-1 (goluri Gheorghe 2, Coman, Anghel, Ciobanu şi Cîrnaţ) în finala mică cu CSS Caracal. În semifinale, trupa lui Marius Codescu a fost eliminată de Ştiinţa Craiova, cu 10-9, în urma loviturilor de la 11m (1-1 la finalul timpului regulamentar de joc).