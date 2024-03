Acord al celor 27 de state membre UE privind ajutorul de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina

Cele 27 de state membre UE au ajuns la un acord joi privind pachetul de 50 de miliarde de euro de ajutor pentru Ucraina pe patru ani, până în prezent blocat de premierul ungar Viktor Orban.

Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului European, Charles Michel, pe contul său de Twitter. Oficialul a spus că toți cei 27 de membrii ai Uniunii Europene au convenit să acorde pachetul de ajutor către Ucraina.

We have a deal. #Unity

All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.

This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.

EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…

— Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024