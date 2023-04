Actorul Tom Sizemore a murit

Tom Sizemore, actorul cunoscut pentru apariţiile în filmele „Saving private Ryan” şi „The Relic”, a murit la vârsta de 61 de ani, a transmis managerul său într-un comunicat

Tom Sizemore era în comă în unitatea de terapie intensivă a Centrului Medical Providence Saint Joseph din Los Angeles, după ce suferise un anevrism cerebral pe 18 februarie.

„Cu mare tristeţe trebuie să anunţ că actorul Thomas Edward Sizemore a murit în somn, astăzi, la Spitalul St Joseph din Burbank. Fratele său Paul şi băieţii gemeni Jayden şi Jagger (17 ani) au fost alături de el”, a spus reprezentantul lui Sizemore, Charles Lago.

Născut în Detroit în 1961, Sizemore a devenit cunoscut pentru rolurile de tip dur în filmele de război şi de acţiune în anii 1990 şi 2000.

Primul rol principal al lui Sizemore a fost cel al unui alt poliţist: detectivul din filmul de groază „The Relic”. El a fost apoi distribuit pentru un rol in „Salvaţi soldatul Ryan”, alături de Tom Hanks. Alte roluriau fost în filmele „Black Hawk Down”, „Splinter” şi „Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House”.

Sizemore a fost distribuit în seriale TV, inclusiv în „Robbery Homicide Division”, „Dr Vegas” şi reboot-ul „Hawaii Five-0”. În 2017, a apărut ca agent de asigurări Anthony Sinclair în a treia serie din „Twin Peaks”.