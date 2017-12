Administrația Bashar-al-Assad acuză SUA că „invadează” Siria

Ambasadorul Siriei la ONU a declarat că sute de militari americani îi "invadează" țara și insistă asupra faptului că orice efort de a elibera orașul Raqqa de sub controlul Stat Islamic ar trebui făcut în coordonare cu Guvernul de la Damasc, relatează site-ul agenției The Associated Press.

Bashar al-Ja'afari a făcut aceste declarații vineri, când a debutat o nouă rundă de negocieri de pace mediate de ONU la Geneva, și a insistat, de asemenea, asupra faptului că "avioane de vânătoare americane" au bombardat cu o zi înainte o școală din satul Mansourah, situat la vest de Raqqa, și că acestea au provocat moartea a 237 de civili din aproximativ 500 de persoane care fugeau din capitala de facto a Stat Islamic. Acesta nu a oferit alte detalii.

Al-Ja'afari a spus că prezența militară în Siria fără aprobarea Guvernului de la Damasc este "nelegitimă".

"Cei care luptă într-adevăr împotriva Daesh sunt cei din armata siriană cu ajutorul aliaților noștri din Rusia și Iran", a spus el, folosind acronimul în limba arabă pentru Stat Islamic.