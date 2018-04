Aeromania 2018, ediție plină de surprize și noutăți. Când va avea loc

Cel mai îndrăgit show aviatic de pe litoral, Aeromania, nu poate lipsi nici anul acesta din calendarul mitingurilor de profil. A douăsprezecea ediţie a airshowului ce are loc pe Aeroportul Internațional din Tuzla „Alexandru Podgoreanu” este programată pentru sâmbătă, 14 iulie 2018, însă pasionații de aviație vor avea parte de evenimente interesante tot weekendul 13-15 iulie. În cele trei zile sunt programate şi alte activităţi, precum Pria Talks about Aviation – conferinţă organizată în parteneriat cu Pria Events, zboruri comerciale pentru public, demonstraţii şi alte surprize. Programul complet al celor trei zile va fi detaliat ulterior.

INVITATA DE ONOARE: SEMIN ÖZTÜRK

Aeromania îşi păstrează atmosfera – oferind o întreagă zi de sâmbătă de spectacol aviatic, expoziţii de aeronave şi maşini retro, concerte live şi alte micro-evenimente. Pe lista piloţilor care şi-au confirmat participarea până în acest moment, alături de nelipsiţii Jurgis Kairys, Aeroclubul României şi Iacării Acrobaţi, figurează o surpriză în programul Aeromania: frumoasa Semin Öztürk, prima femeie pilot profesionist de acrobaţie şi prima femeie pilot civil de elicopter din Turcia. Născută în 1991, Semin a experimentat primul său zbor de acrobaţie la vârsta de 12 ani, împreună cu tatăl ei, Ali Ozturk, prezent în trecut pe lista piloţilor participanţi la Aeromania. La 21 de ani a avut propriul număr solo de acrobaţie cu aeronava Pitts S-2B. În 2015 a participat în premieră la un airshow de acrobaţie „SHG 2015”, a filmat pentru o reclamă TV alături de alte femei de succes din Turcia şi nu a ratat ocazia de a pilota avioane unice: Boeing Stearman E-75 si Mustang P-51.

NOUTĂȚILE ANULUI: CONCERTE DUPĂ SHOW AVIATIC ȘI INTRARE CU PLATĂ

Anul acesta, acordurile chitarelor electrice nu vor mai face sincron cu motoarele avioanelor - concertele sunt programate seara, după spectacolul acrobatic. Recitalurile muzicale se vor desfășura, și în acest an, sub coordonarea lui Mihai Mărgineanu. O altă noutate a acestui an este că accesul la Aeromania 2018 se face exclusiv în baza unui bilet cu un cost modic, de 5 lei, iar copiii cu vârsta de până la 7 ani se vor bucura în continuare de intrare liberă. Biletele vor fi necesare doar pentru ziua de sâmbătă, 14 iulie şi urmează să fie puse în vânzare în această lună în reţeaua bilete.ro. Intrarea este liberă pentru zilele de 13 şi 15 iulie. „Introducerea unei taxe de intrare va schimba şi structura spaţiului de eveniment, facilitând accesul şi sporind nivelul de confort al vizitatorilor. Schimbările sunt menite să facă experienţa publicului cât mai plăcută pe tot parcursul mitingului, să ofere confort spectatorilor care vin la Tuzla să urmărească spectacolul aerian şi concertele de muzică live, dar şi să se relaxeze. Experienţa fiecărei ediţii şi feedback-ul participanţilor ne ajută de fiecare dată să luăm cele mai bune măsuri pentru a putea organiza în continuare acest airshow susţinut din fonduri proprii şi devenit tradiţie la Tuzla”, a declarat directorul Aeroportului „Alexandru Podgoreanu” din Tuzla, Adrian Vasilache.