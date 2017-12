Ai firmă? Uite ce bani poți lua de la stat, în 2017!

SUNĂ BINE Guvernul alocă 686,2 milioane lei sub formă de credite bugetare și încă 1,915 miliarde lei ca împrumuturi de angajament (limite superioare de cheltuieli - n.r.), în 2017, pentru sprijinirea micilor afaceri. Este o sumă mult mai mare decât cea din 2016 (circa 300 milioane lei cumulat). Iată, în continuare, și programele pe care le va derula ministerul de resort. Primul este cel de stimulare a exporturilor, cu un buget total de 69 milioane lei, care-și propune să pună umărul la dezvoltarea comerțului extern și investițiilor firmelor românești în Uniunea Europeană. Se va acorda consultanță jucătorilor din domeniu, se va face (încă) un site de export-import și se vor pune pe roate diverse campanii de promovare a brandurilor autohtone. Urmează „Femeia manager/antreprenor“, cu un buget de 10,5 milioane lei, în „ușoară“ creștere de la 0,5 milioane lei în 2016. Firmele înființate de femei sau cele care au reprezentante ale sexului frumos în acționariat pot obține finanțări nerambursabile de până la 50.000 lei. De asemenea, sunt finanțate cele mai bune planuri de afaceri depuse de doamne/domnișoare. Nu lipsește nici clasicul program dedicat artizanatului și meșteșugurilor - buget de 890.000 lei. Pe lângă alocările financiare standard, autoritățile vor să organizeze și un târg național de profil. Un buget important, de 50 milioane lei, are și programul de Comerț, prin care IMM-urile accesează finanțări nerambursabile de până la 135.000 lei. Banii pot fi folosiți la achiziționarea de echipamente, mașini, utilaje, instalații de lucru, tehnică IT și autoutilitare. Prezent la datorie este și un program cu nume imposibil - UNCTAD/EMPRETEC. Pe scurt, cu bugetul de 500.000 lei se vor organiza workshop-uri pentru antreprenori. Vorba aceea - „Knowledge is power!“.

AND THE WINNER IS... Tot în 2017, organizarea și promovarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (TIMM) vor costa circa cinci milioane lei; anul trecut, evenimentul a fost anulat, din lipsă de interes din partea firmelor. Se pleacă, așadar, de la zero. Mulți bani (74,3 milioane euro) sunt alocați și programului de microindustrializare a țării. În 2016, micile fabrici au putut obține ajutoare de stat de până la 55.000 euro fiecare, ca să-și upgradeze businessul și să creeze noi locuri de muncă. Apoi, avem și ceva nou - programul de internaționalizare, cu o alocare financiară de 18 milioane lei. Ce vrea? Să facă un cadru favorabil pentru valorificarea posibilităților actuale de dezvoltare economică a României și să stimuleze... internaționalizarea, evident. Altfel spus, dacă ai firmă și vrei să participi la târguri și expoziții internaționale, cu stand propriu, poți cere bani de la stat. Câți? Nu se știe încă, însă ar fi de preferat o sumă care să acopere măcar taxa de închiriere, transportul și promovarea. Cea mai mare alocare, de 500 milioane lei (plus credite de angajament de 1,7 miliarde lei), este pentru Start-Up Nation România, tinerii urmând să primească până la 50.000 euro fiecare, pentru înființarea unei afaceri mici, potrivit ministrului de resort, Florin Jianu. Nu în ultimul rând, există și două programe noi, finanțate cu fonduri europene - PN de Dezvoltare a Antreprenoriatului și Programul România Profesională.