Ai primit amendă în autobuz? Ce trebuie să faci instantaneu!

Cei care circulă cu transportul în comun şi mai uită să-şi ia bilet, trebuie să ştie că amenzile vor fi colosale. Cum poţi scăpa de acestea şi ce trebuie să faci? Dacă un călător este prins de către controlori că nu are asupra sa un titlu de călătorie valabil şi validat, atunci există două opţiuni. Prima şi cea mai accesibilă variant este plata unei suprataxe în valoare de 50 de lei. Dacă nu achită suprataxa, călătorului fraudulos i se va întocmi proces-verbal de contravenție. În acest caz,amenda este de 500 de lei, cuantum stabilit prin Contractul de delegare, conform Legii nr. 92/2007. Conform reglementărilor privind contravențiile, în termen de 15 zile, cel sancționat poate plăti jumătate din amendă la direcția sau compartimentul de încasare a taxelor și impozitelor locale din cadrul primăriei localității unde contravenientul își are domiciliul, anunţă cei de la profit.ro. Astfel, pentru a preveni situaţia în care trebuie să plăteşti amendă de până la 500 de lei, un călător trebuie să plătească suprataxa de 50 de lei. Mai mult decât atât, călătorii pot fi sancţionaţi pentru că nu au validat cardul de călătorie sau abonamentul sau pentru ocuparea locurilor de pe scaune cu mărfuri sau bagaje fără validarea, în plus, a unui titlu de călătorie la tariful în vigoare la data efectuării călătoriei, pentru fiecare loc ocupat cu mărfurile sau bagajele respective.