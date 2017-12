Al doilea eşec al sezonului pentru FC Viitorul

FC Viitorul a încheiat turul actualei ediţii a Ligii 1 cu o înfrângere, a doua din acest sezon, scor 0-1 (Vl. Achim 48-autogol), cu Pandurii Tg. Jiu, într-o partidă disputată pe stadionul din Turnu Severin, în etapa a 13-a. Prima repriză a fost una săracă în ocazii, chiar dacă cele două echipe nu s-au cantonat în apărare. Doar incursiunile lui Hora şi fazele fixe ale oaspeţilor au împrospătat atmosfera, iar cel mai important moment s-a petrecut în ultimul minut înainte de pauză. Boli a intervenit neglijent asupra lui Momcilovic în propriul careu, iar centralul George Rădulescu a acordat lovitură de pedeapsă în favoarea gazdelor. Hora a executat slab şi Râmniceanu a reuşit să respingă în corner.

Golul a picat însă la trei minute de la reluare, când Răduţ a trimis din corner la prima bară, Aganovic a ratat intervvenţia, iar Vl. Achim a încercat să respingă cu umărul, însă a trimis în proprie poartă. Şansa egalării a venit în min. 60, după o fază prelungită de atac a constănţenilor, însă A. Chiţu a trimis mingea cu capul în bara din dreapta lui Mingote, după centrarea venită de la Vl. Achim. Până la final s-a jucat pe contre, iar FC Viitorul a mai irosit o şansă uriaşă de a marca în min. 86, Gavra luftând incredibil, cu poarta goală, după o pasă excelentă venită de la A. Chiţu. Gorjenii au replicat trei minute mai târziu, când V. Munteanu a egalat scorul la bare, ţintind butul din dreapta lui Rîmniceanu cu un şut de la 18 metri. În prelungiri, Boli s-a infiltrat pe partea dreapta, însă a fost blocat în ultimul moment de Săpunaru.

Au evoluat - Pandurii (antrenor Edward Iordănescu): Mingote - Unguruşan, Filipetto, Vasco, Momcilovic - Săpunaru, Droppa - Ciucur (64 Nicoară), D. Nistor (88 Mrlzjak), Răduţ - Hora (86 V. Munteanu); FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - Boli, Hodorogea, Mitrea, Cr. Ganea - I. Filip, L. Munteanu (63 I. Hagi), Vl. Achim - Nicoliţă (63 R. Marin), A. Chiţu, Aganovic (85 Gavra). Cartonaşe galbene: Săpunaru, Nicoară, Răduţ / Vl. Achim, Boli. Arbitru: George Rădulescu (Bucureşti). Asistenţi: Marius Nicoară (Mehedinţi) şi Bogdan Gheorghe (Bucureşti).

Programul partidelor din etapa a 13-a a Ligii 1 - sâmbătă: Dinamo București - Astra Giurgiu (ora 18.30), CSMS Iaşi - FC Steaua București (ora 21.00); duminică: FC Botoşani - ASA Tg. Mureş (ora 18.30), CFR Cluj - CS U. Craiova (ora 21.00); luni: Petrolul Ploieşti - ACS Poli Timișoara (ora 21.00). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport. Vineri seară s-a mai disputat şi meciul FC Voluntari - Concordia Chiajna, scor 1-1 (Maftei 7 / Giurgiu 63-pen.).

Clasament: 1. Astra 24p (golaveraj: 22-16), 2. FC VIITORUL 23p (21-11), 3. Pandurii 23p (15-11), 4. FC Steaua 22p (15-8), 5. Dinamo 21p (15-8), 6. ASA 18p (11-7), 7. Craiova 16p (11-9), 8. CFR* 14p (16-10), 9. Poli 13p (8-14), 10. Iași 13p (8-15), 11. Concordia 10p (13-20), 12. Botoșani 8p (7-14), 13. Voluntari 6p (8-21), 14. Petrolul* 2p (7-13). * - CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.​

