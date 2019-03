ALERTĂ! Rezistența la antimicrobiene și infecțiile asociate asistenței medicale!

Pe 1 martie a avut loc, la București, în cadrul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, Conferința “Următorii pași pentru a face din UE o regiune de bune practici în combaterea rezistenței la antimicrobiene”.

La eveniment au participat demnitari, precum și experți din domeniul sănătății umane, veterinare și în domeniul mediului, din Statele Membre.

Prezentă la dezbateri, Sorina Pintea, ministrul Sănătății a afirmat:

“Este timpul sa acționam acum! Multe infecții produse de bacteriile multirezistente pot deveni amenințări la adresa vieții. Opinia OMS este ca RAM reprezintă unul dintre primele 10 riscuri globale la adresa sănătății in 2019 si in anii ce urmează. Este timpul sa acționăm acum, deoarece perioada optima de intervenție se scurge cu repeziciune. Fără masuri imediate, comune sectoarelor uman, animal si de mediu, tot mai multe infecții vor afecta viaţa pacienților, dar si sistemele de sănătate si economiile in Europa si la nivel global. Reafirmând hotărârea de a combate Rezistenta la Antimicrobiene (RAM) cu eforturi continue la nivel politic inalt Comunitar, subliniind nevoia critica de a accelera dezvoltarea si implementarea Planurilor Naționale de Acțiune in Statele Membre in cadrul conceptului One Health, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene sprijină cu tărie realizările obținute in mandatele anterioare de alte state. Președințiile succesive ale UE au ales sa se focalizeze asupra subiectului politicii referitoare la RAM pentru a maximiza impactul fata de o tema atat de importanta”

Concluziile dezbaterilor arată că, deși la nivel european există legislație, regulamente și proceduri în acest domeniu, acestea trebuie respectate și implementate pentru micșorarea decalajelor dintre state. Este nevoie ca Statele Membre UE să consolideze abordarea "One Health" și să includă alături componentele de sănătate umană , animala si de mediu, aspectele financiare și educaționale necesare realizării obiectivelor din Planurile Naționale de Acțiune.

Specialiștii și oficialii prezenți la București au subliniat că, pentru viitor, este nevoie de susținerea cercetării pentru găsirea de alternative noi în domeniul terapiei antimicrobiene și implementarea măsurilor naționale de reducere a RAM în sectorul animal și alimentar, precum și monitorizarea mediului în vederea evaluării răspândirii RAM.

Prevenirea si controlul infecțiilor este o prioritate în domeniul sănătății publice, dar sunt necesare investiții importante, iar Statele Membre ar trebui să înțeleagă că țările care investesc în acest domeniu într-o manieră adecvată, au mult de câștigat în domeniul dezvoltării economice.

Îmbunătățirea comunicării și coordonarea acțiunilor SM în problemele specifice RAM, notificarea în timp util și schimbul de informații pentru a preveni răspândirea RAM, răspuns coordonat pentru a aborda ameninţarea RAM, screening-ul și măsurile preventive în spitale pentru pacienții "cu risc crescut", acestea sunt câteva dintreconcluziile Conferinței de astăzi.

Rezistența la antimicrobiene și infecțiile asociate asistentei medicale reprezintă o temă de interes deosebit pentru statele membre, în condițiile în care, în Europa se înregistrează o creștere a rezistenței la antimicrobiene datorată utilizării iraționale a substanțelor antibiotice. Aceasta este una dintre temele principale ale României în acest domeniu, pe durata Președinției la Consiliul Uniunii Europene.