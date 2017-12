Aleșii PNL și PMP din CLM Constanța riscă dosare penale. Vezi care e motivul!

Dat afară din Consiliul Local Constanța după ce a fost exclus din PNL, fostul consilier Romeo Rezeanu trebuia să-și recapete calitatea de ales local. Asta deoarece Tribunalul Constanța a admis cererea lui Rezeanu de suspendare a ordinului prin care a fost demis din Consiliul Local Municipal. Reinstalarea lui Rezeanu în funcție era o simplă formalitate. Pentru că riscau să se trezească cu dosare penale dacă nu puneau în aplicare decizia instanței, cei din conducerea Primăriei Constanța s-au conformat și au inclus pe ordinea de zi a şedinţei de marți, 31 octombrie, a Consiliului Local Municipal Constanţa un punct suplimentar care se referea la vacantarea unui post de consilier din partea PNL (cel care trebuia să plece era Marius Tulică) și repunerea lui Romeo Rezeanu pe funcţie. Reiterăm, era doar simplă formalitate, iar aleșii nu trebuiau decât să aprobe acest punct. Numai că, așa cum se aștepta Rezeanu, lucrurile nu au fost atât de simple. Atunci când a venit vorba de votarea proiectului prin care Rezeanu era repus în funcția de consilier, brusc, aleșii PNL s-au ridicat şi au părăsit sala. Surprinzător, același gest l-au făcut și reprezentanţii PMP. Aşa se face că nu a mai existat cvorum pentru validarea proiectului suplimentar, iar decizia instanței nu a mai fost pusă în aplicare.

La auzul veștii că aleșii PNL și PMP au părăsit sala de ședință înainte de punctul prin care el trebuia să-și recâștige mandatul de ales local, Romeo Rezeanu a luat foc, declarând că gestul aleșilor a fost laș și golănesc. „Nu-și asumă faptul că eu am fost dat greșit afară din Consiliul Local. În ceasul al 12-lea, conducerea Primăriei a înțeles să pună pe ordinea de zi proiectul prin care eu eram reinstalat în funcție. Probabil că le-a fost teamă de vreun dosar penal. Numai că, într-o cârdășie suspectă, consilierii PNL și PMP au părăsit sala, astfel încât nu a mai fost cvorum pentru ca punctul să poată fi votat. Nu și-au dat seama că, prin gestul lor, aleșii cu pricina au obstrucționat punerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești definitive. Nu-i nimic, celor care au părăsit sala de ședințe a Consiliului Local le voi face PLÂNGERE PENALĂ! Le fac nominal. Nu întregului Consiliu. În plus, le voi cere și daune morale“, a declarat Romeo Rezeanu. În Consiliul Local Constanța, PNL are 10 consilieri locali, iar PMP - trei.

Tot în Consiliul Local trebuia reprimit și Horia Căliminte, care a fost exclus din forul legislativ al orașului de către fostul prefect Adrian Nicolaescu, la cererea PNL. La fel ca și Rezeanu, Căliminte și-a recâștigat statutul de consilier local în instanță. Numai că, în cazul acestuia, actele prin care CLM era înștiințat despre decizia instanței nu au ajuns încă de la Prefectură. Amintim că Rezeanu și Căliminte au fost dați afară din PNL deoarece „au încălcat în mod repetat prevederile Codului Etic, ale Regulamentului și ale Statutului PNL“. „Au dat dovadă de o lipsă totală de considerație față de imaginea partidului. Mai mult decât atât, Rezeanu și Căliminte au votat împotriva colegilor liberali din Consiliul Local Constanța, nerespectând decizia politică (pe care au spus inițial că o vor respecta) luată în ședința de armonizare a poziției consilierilor”, a declarat președintele Organizației Municipale PNL Constanța, consilierul județean George Muhscină. De fapt, actuala conducere a PNL i-a dat afară pe Rezeanu și Căliminte deoarece aceștia au votat, în ședința Consiliului Local Constanța din 31 mai, o inițiativă a primarului Decebal Făgădău privind preluarea de către autoritatea locală a stadionului „Farul“. Decizia celor doi aleși i-a enervat pe șefii PNL, care hotărâseră să nu voteze inițiativa lui Făgădău, și, drept urmare, au luat decizia de a-i exclude.

FĂGĂDĂU A MUȘCAT MÂINILE CARE AU DECIS PRELUAREA STADIONULUI „FARUL“

Imediat după ce Rezeanu și Căliminte au fost dați afară din partid, șefii PNL din județul Constanța i-au comunicat prefectului de la vremea respectivă, Adrian Nicolaescu, faptul că cei doi trebuie dați afară și din Consiliul Local pentru că și-au pierdut sprijinul politic, iar conform legii, posturile lor trebuie ocupate de alți liberali. Băiat ascultător... de lege, Nicolaescu a emis ordinele de încetare a mandatelor celor doi și a trimis documentele către conducerea Primăriei Constanța. La rândul lor, primarul Decebal Făgădău și cei din conducerea administrației locale s-au grăbit să pună în aplicare ordinele fostului prefect fără să verifice legalitatea lor. În primă fază, posturile deținute de Rezeanu și Căliminte au fost vacantate, iar apoi aleșii i-au validat în funcția de consilier pe liberalii Marius Tulică și Florin Gavrilă. Cu alte cuvinte, Făgădău și oamenii lui s-au grăbit să le facă vânt lui Rezeanu și Căliminte din Consiliul Local după ce aceștia au votat proiectul PSD privind preluarea stadionului „Farul“.

GREȘELI ÎN LANȚ. SE POATE LĂSA CU DOSARE PENALE!

Considerând că legea a fost încălcată când au fost dați afară, Romeo Rezeanu și Horia Căliminte au atacat în instanță documentele prin care au rămas fără mandat. Fără drept de apel, instanța a desființat ordinele fostului prefect, repunându-i pe cei doi în funcție. Asta face ca atât PNL Constanța, cât și Consiliul Local să fie într-o situație ingrată. Este pentru prima dată în istoria Constanței când instanțele judecătorești obligă forul legislativ al orașului să repună în funcție doi aleși. Asta aduce alte probleme. În această perioadă de excludere, Rezeanu și Căliminte nu și-au încasat indemnizațiile cuvenite. Apoi, cum se rezolvă problema votului lor? Poate că ar fi votat altfel decât cei doi care i-au înlocuit, respectiv Marius Tulică și Florin Gavrilă. Atât Rezeanu, cât și Căliminte spun că problemele sunt mai complicate decât par la prima vedere. „Ceea ce nici fostul prefect Adrian Nicolaescu, nici cei din Primăria Constanța nu au luat în considerare este faptul că noi mai aveam două căi de atac în partid. În primă fază, puteam să atacăm hotărârea de excludere la Comisia Județeană de Arbitraj a partidului, iar apoi, în funcție de decizie, la Comisia Centrală de Arbitraj. Am fost excluși fără a avea o hotărâre finală. Faptul că anumite persoane s-au grăbit tare de tot să fim dați afară din Consiliul Local a fost total ilegal. Cineva trebuie să răspundă: conducerea actuală a PNL Constanța, fostul prefect Adrian Nicolaescu sau cei din fruntea Primăriei“, a spus Romeo Rezeanu. Acum, pentru că aleșii PNL și PMP au dat bir cu fugiții din Consiliul Local, apar noi probleme. De data asta, penale!