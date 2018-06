Alexandru Jula, cel care ştia să se bucure de viaţă, a plecat la îngeri

Un artist şi un om adevărat a plecat la îngeri. Zilele trecute, cântăreţul Alexandru Jula a ajuns în stare gravă la spital, în Galați,în urma unui accident vascular cerebral. Informația a fost confirmată la Antena 3 de către Octavian Ursulescu. Cântărețul avea 83 de ani. Vedetă veşnic tânără, parcă fără vârstă, Alexandru Jula a dovedit mereu în viaţă, dar şi pe scenă, exuberanţă şi optimism debordante. “Mă face să zâmbesc orice motiv demn de zâmbet. Am luat viaţa aşa cum e, cu bunele şi cu relele. Am ştiut că mereu voi plânge şi voi râde. Am trăit şi trăiesc momentul! Cânt, citesc, râd, plâng, mă supăr, mă revol, iar cânt, mă amuz, zâmbesc, mă distrez cu familia şi cu prietenii, călătoresc, cânt şi tot aşa! Adică aşa trece viaţa! Sincer, eu cred că trebuie să-ţi faci mereu de lucru, pentru ca să nu ai timp să mori…” – mărturisea el.

Deşi s-a născut în judeţul Sălaj, la Şimleu - Silvaniei, Alexandru Jula a devenit pentru toată lumea “gălăţeanul nostru”. Este considerat o “legendă” a oraşului în care s-a stabilit, cel care a scris practic “istoria” Teatrului Muzical “Nae Leonard”, dar şi a vieţii artistice de la malul Dunării. Într-o carieră de şase decenii, Alexandru Jula a cântat tot şi de toate. Sute de melodii, de cele mai diverse genuri - muzică pop, disco şi etno, muzică din repertoriul internaţional, cântece de petrecere, romanţe, balade, muzică populară şi muzică pentru copii. Joacă şi în filme muzicale pentru copii, tandemul Dumitru Lupu (scenarist şi compozitor) – Dumitru Cucu (regizor), distribuindu-l în majoritatea producţiilor lor, scrieJurnalul.ro.

CDul (volumul II) al Antologiei “Cântecele noastre, toate”, editat în 2007 de “Jurnalul Naţional”, a fost inaugurat de Alexandru Jula cu celebra “Soţia prietenului meu”, după şlagărul omonim al lui Enrico Macias. Selecţia a reunit atunci cele mai îndrăgite melodii votate într-un referendum naţional şi internaţional de melomani de toate vârstele. Succesul de care s-a bucurat primul volum a determinat “Jurnalul Naţional” să continue restituirea unora dintre cele mai iubite şlagăre ale muzicii uşoare româneşti. Selecţia celor 21 de piese a fost realizată din peste 80 de titluri propuse de cititorii care, provocaţi să desemneze şlagăre emblematice pentru secolul XX, “s-au luptat” zile şi nopţi pentru a-şi impune preferinţele muzicale. Cu numai trei zile înainte de încheierea votului, pe primul loc se afla “Un actor grăbit”, cu Laura Stoica… Le enumerăm, în ordine, doar pentru a realiza dimensiunea şi valoarea aprecierii, a dragostei şi a respectului de care se bucură interpretul “din Galaţi” şi mai ales ce piese şi interpreţi a devansat: “Soţia prietenului meu” (Alexandru Jula), “Un actor grăbit” (Laura Stoica), “Nu-mi lua iubirea” (Angela Similea), “Să nu uităm trandafirii” (Florin Bogardo), “Dragoste la prima vedere” (Ilie Micolov), “ţărăncuţă, ţărăncuţă” (Dan Spătaru), “Romanţă fără ecou” (Mondial), “Ploaia şi noi” (Doina Badea), “E adevărat, iubirea mea” (Mihaela Runceanu), “Cum am ajuns să te iubesc” (Ştefan Bănică), “Te-aşteaptă un om” (Dan Spătaru), “Seara” (Anda Călugăreanu), “Hai, vino iar în gara noastră mică” (Gabriel Dorobanţu), “A căzut o frunză-n calea ta” (Constantin Drăghici), “Noapte de mai” (Mirabela Dauer), “Măicuţă, îţi mulţumesc” (Dan Spătaru), “Hai acasă” (Gil Dobrică), “Eternitate” (George Nicolescu), “Să mori de dragoste rănită” (Angela Similea), “Frunza mea albastră” (Mirabela Dauer) şi “Prieten drag” (Pompilia Stoian).



Duetele Alexandru Jula - Ionel Miron sunt memorabile şi au fost reeditate pentru ultima dată live la Gala Premiilor de Excelenţă organizată la Studioul de Concerte “Mihail Jora” al SRR de Secretarul de Stat, Ion Antonescu. Atunci, Ministerul Culturii şi al Cultelor le-a acordat celor doi artişti care au scris “istoria” Revistei galăţene Diploma de Onoare “pentru contribuţia la promovarea cântecului românesc”, potrivit antena3.ro.