Ambasadorul Marii Britanii, la Universitatea „Ovidius“

20:52:32 / 17 Martie 2016

Imaginea Universitatii Bobita Micutul

Nea Bobe s-a umflat de la cat cascaval european a bagat in el. Nu incape nici in poza, nici in sacou. Baiat descurcaret cum este tot a gasit ceva de bagat in buzunare...un plic.. Sa nu va ganditi la bani.. este un document strategic foarte important pentru universitate....Doar gestul a devenit un reflex neconditionat ..ia plicul si il baga in buzunar..HAHAHA